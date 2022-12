Jak nie holować samochodu? To mogą być bardzo kosztowne błędy

Awaria na drodze może się przydarzyć każdemu autu używanemu. I czasami może to być problem, który nie pozwoli na dalszą jazdę. Stanie się tak wtedy, gdy usterkę ujawni silnik, układ chłodzenia czy sprzęgło. W takiej sytuacji kierujący powinien wiedzieć kiedy nie holować samochodu. Czasami lepiej jest dostarczyć pojazd do warsztatu na lawecie. I pisaliśmy o tym m.in. w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Złodzieje kradli auta japońskie i amerykańskie

Holowanie samochodu. Najważniejsze zasady

Holowanie jest dość proste dla wprawionych kierowców. Należy połączyć pojazd holujący z holowanym za pomocą specjalnej linki. Tą podpina się do haków wkręcanych w punkt montażowy w zderzaku (czasami ukrywa się pod zaślepką). Poza tym warto pamiętać o raczej wolnej jeździe, utrzymywaniu odległości między pojazdami oraz o tym, że:

pojazd holujący musi mieć włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności,

pojazd holowany ma zostać oznaczony trójkątem ostrzegawczym lub włączonymi światłami awaryjnymi.

Czy hak holowniczy w samochodzie musi być odpięty?

Kiedy nie można holować samochodu?

Podczas holowania kierowcy boją się mandatu. Ten może dotyczyć chociażby nieprawidłowego oznaczenia pojazdów. Nie wiedzą jednak, że prawdziwie kosztowne problemy ukrywają się gdzieś indziej. Dotyczą przypadku zignorowania przeciwwskazań do holowania. Kiedy ciągnięcie uszkodzonego pojazdu na linie trzeba sobie odpuścić? W sytuacji, w której:

pojazd holowany ma niesprawny układ kierowniczy, hamulce lub uszkodzony układ utrzymujący jedno z kół na miejscu,

jeżeli silnik, skrzynia biegów lub układ przeniesienia napędu ujawniły poważny wyciek oleju.

W takim przypadku podczas holowania może dojść do kolizji. Auto holowane uderzy w holujące. Możliwym scenariuszem jest też spowodowanie większych uszkodzeń w pojeździe. W ten sposób powstaną szkody, których naprawa pochłonie często tysiące złotych.

Na biegu, ręcznym lub z blokadą. Tego też unikaj

Dla kierowców mamy jeszcze jedną złotą radę. Nigdy nie należy holować samochodu na biegu, z zaciągniętym hamulcem ręcznym, z włączoną blokadą układu kierowniczego czy blokadą założoną na kierownicę lub skrzynię biegów. Niby sprawa jest oczywista, a jednak nie zawsze... Dlatego o niej wspominamy.

Czy da się holować samochód z automatem lub napędem 4x4?

Specjalne zasady holowania dotyczą również samochód wyposażonych w automatyczną przekładnię. W nich na zgaszonym silniku nie da się po prostu wrzucić luzu. Należy zatem:

uruchomić silnik (jeżeli jest to możliwe) i ustawić bieg neutralny. Producenci przekładni automatycznych na ogół zezwalają na holowanie z szybkością do 50 km/h i na dystansie do 50 km.

uruchomić w przekładni tryb holowania. W okolicy lewarka skrzyni znajduje się zaślepka dająca dostęp do dźwigni uruchamiającej go.

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja, w której uszkodzone auto posiada napęd na cztery koła. Gdy kierowca nie ma możliwości manualnego przestawienia napędu wyłącznie na jedną oś, holować nie powinien. Samochód musi zostać zabrany na lawetę. Jeżeli napędu wyłącznie jednej osi da się ustawić, holowanie może odbywać się normalnie.