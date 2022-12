Dziwne domowe sposoby na zamarznięte szyby. Ludzie sięgają nie po płyn, a po ziemniaka

Skrobaczka do szyb to nie wszystko. Aby skutecznie odmrozić szyby w samochodzie czasami potrzebne będą dodatkowe środki. Cały proces na pewno nie należy do ulubionych przez właścicieli samochodów, zwłaszcza o porannej porze. Z tego powodu warto postawić na sposoby, które nie dość, że ułatwią nam przywracanie szyb do porządku, to jeszcze sprawią, że nie ucierpi na tym nasz portfel.

REKLAMA

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Grudzień to najlepszy moment na wymianę dywaników. Zaparowana szyba? To ich wina

Ziemniak na zamrożone szyby

Okazuje się, że do odmrożenia szyb nadadzą się nawet...warzywa. Ziemniak dał się już poznać niektórym z tej strony, że świetnie radzi sobie ze smugami. W tym przypadku również nie będzie mieć problemu. Wystarczy przekroić warzywo na pół i przetrzeć nim szybę.

Trochę domowej chemii

Zamiast męczyć się ze skrobaniem szyb w momencie, gdy śpieszymy się do pracy, możemy cofnąć się do domu po kilka produktów. Mieszając ze sobą denaturat lub spirytus oraz płyn do mycia naczyń otrzymamy roztwór, dzięki któremu bez problemu uporamy się z zamrożeniami. W tym przypadku musimy jednak uważać na karoserię, gdyż alkohol może pozostawić na niej smugi. Jeśli posiadamy spryskiwacz, możemy wlać też do niego alkohol izopropylowy, który w połączeniu z wodą sprawi, że lód sam z siebie zacznie topnieć. Wystarczy spryskać szybę i poczekać 5 minut.

Worek z ciepłą wodą

Internet podbija właśnie domowa metoda polegająca na odmrażaniu szyb przy pomocy foliowego worka napełnionego ciepłą wodą. W porównaniu do bezpośredniego polewania szyb, jest zdecydowanie bezpieczniejsza i chroni nas przed ponownym zamarznięciem nadmiaru wody. W chwili odmrażania szyb warto jednak użyć szmatki i zebrać wilgoć.

Zobacz wideo

Warto zabezpieczyć szyby wcześniej

Być może nawet nie będziemy musieli uciekać do tego typu sposobów, jeśli będziemy wiedzieć, jak w ogóle zapobiec zamrażaniu szyb. Najprostszym sposobem jest zasłonięcie okien starymi gazetami lub kartonami. Warto jednak wydać paręnaście złotych na specjalną matę - lepiej ochroni szybę przed szronem i będziemy mieć pewność, że nie zarysujemy szyb.