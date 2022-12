Co oznaczają niebieskie słupki przy drodze?

Słupki pikietażowe stawiane przy polskich drogach i o których często wspominamy m.in. w serwisie Gazeta.pl, pełnią dwie role. Wyznaczają granicę jezdni, a do tego wskazują na numer drogi i jej kilometr. Pozwalają zatem kierowcy na zlokalizowanie się na mapie. W Niemczech również spotykane są takie słupki. Tyle że nie tam nie okazują się biało-czerwone, a biało-czarne, a do tego czasami bywają uzupełnione niebieskim odblaskiem. Jaką informację dla kierowcy stanowi takie zestawienie kolorów?

Niebieski słupek w Niemczech, czyli uważaj na... zwierzęta!

Kolor niebieski dołożony do niemieckiego słupka pikietażowego ma w pierwszej kolejności ostrzegać kierowców o zbliżaniu się do miejsca, w którym na drogę mogą wybiec dzikie zwierzęta. To jednak nie koniec. Bo mówimy o odblasku czy też nawet reflektorze. To sprawia, że światło samochodu odbite przez niebieski odblask ma odstraszyć np. zwierzę zbliżające się do drogi.

Niemcy stosują tak naprawdę dwa systemy. Niebieskie światło odblaskowe bywa zamieniane na czerwone lub niebiesko-białe. Taki sygnał ma dokładnie to samo znaczenie.

Dlaczego nad brytyjskimi drogami wiszą dzwonki?

Niemiecki słupek z czarną strzałką lub pomarańczowym paskiem

Na niemieckich słupkach pikietażowych spotykany jest jednak nie tylko niebieski kolor. Jakie jeszcze barwy stosują Niemcy?

Mała, czarna strzałka, która informuje o bezpośredniej bliskości miejsca wyposażonego w telefon alarmowy. To nie może być dalej niż 1 km od słupka. Pionowy, pomarańczowy pasek informuje o zbliżaniu się do skrzyżowania, ewentualnie wjazdu lub zjazdu z drogi.

Po co Niemcy stawiają słupki pikietażowe?

Niebieski odblask na niemieckim słupku pikietażowym jest nowym pomysłem, ale nie wyczerpuje pełnionych przez niego funkcji. Jaką jeszcze informację przekazuje?