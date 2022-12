Rusza wielki, europejski projekt drogowy w Polsce. Będzie mniej korków i wypadków

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym obejmie prawie 1,1 tys. km polskich dróg, czyli jakieś 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na terenie Polski.

Po ukończeniu prac będzie możliwe zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym - od Gdańska do Czech i Słowacji przez Warszawę, Łódź, Katowice z odnogą we Wrocławiu. Do systemu zostaną podłączone wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A3 oraz dróg ekspresowych S1, S6, S7 i S8, a także Autostradową Obwodnicę Wrocławia.

Zaawansowany system pozwoli dynamicznie zarządzać ruchem na drogach krajowych i zwiększyć zakres informacji przekazywanych kierowcom. Dzięki możliwości obserwowania sytuacji w czasie rzeczywistym na autostradach i drogach ekspresowych, będzie można dynamicznie i płynnie zarządzać ruchem, kierować na objazdy oraz informować o utrudnieniach i zdarzeniach drogowych.

Prac nad tą inwestycją nie widać tak wyraźnie, jak ma to miejsce w przypadku budowy nowych dróg czy obiektów inżynierskich. Pozytywne efekty działania systemu zobaczymy jednak, gdy zostanie w pełni wdrożony i kierowcy będą mogli poza systemem nawigacji mieć dobre narzędzie na drodze wpierające sprawne podróżowanie. Docelowo umożliwi on monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, dynamicznie i płynnie zarządzać ruchem, kierować na objazdy, informować o utrudnieniach, zdarzeniach drogowych

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Na drogach wchodzących w systemu poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także przepustowość dróg. Oprócz tego służby GDDKiA będą mogły szybciej informować odpowiednie organy.

Krajowe Centrum Zarządzania ruchem znajduje się w budynku przy ul. Płaskowickiej, gdzie zakończono już część prac. Natomiast w terenie trwają prace nad podłączeniem stacji koncentracyjnych do sieci energetycznej oraz montaż i odbiory urządzeń ITS, takich jak kamery i tablice o zmiennej treści. Na drogach pojawi się 3,5 tys. urządzeń ITS.

Pozostałe prace związane z uruchomieniem centralnego systemu zakończą się zgodnie z planem w drugim kwartale 2023 r. Jeszcze przed końcem przyszłego roku nastąpi integracja Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW) z systemem centralnym.

Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSR) będzie wyposażony w urządzenia zbierające informacje o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą, a także czasach przejazdu na poszczególnych trasach, stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne.