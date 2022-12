Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw trafił pod głosowanie w Sejmie. 250 posłów zagłosowało "za", 12 posłów było "przeciw", a 177 "wstrzymało się od głosu". Nowelizacja przepisów trafi teraz do Senatu.

W ustawie zawarto zapisy, które przedłużają okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej paliw do 30 czerwca 2023 r. Aktualnie obowiązujące przepisy zawieszają pobieranie podatku do końca tego roku.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma ograniczyć obowiązki administracyjne i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Resort finansów podkreśla, że najważniejszymi rozwiązaniami ujętymi w ustawie są uproszczenia w zakresie ewidencji dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Drugą ważną zmianą są zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów typu plug-in o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³ do 31 grudnia 2029 r. Dotychczasowe zwolnienie miało obowiązywać do końca 2022 r.

W ustawie zawarto zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej, a także zwiększające katalog przypadków, w których można występować o taki zwrot. Przy okazji ustawa wprowadza możliwość płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu aplikacji Blik, np. w e-Urzędzie Skarbowym.

Od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie VAT na paliwa. Z obecnych 8 proc. do 23 proc. Nie jest to decyzja polskiego rządu, bo ten niewiele może w tej sprawie zrobić. Przepisy międzynarodowe zabraniają zaniżania, nawet tymczasowo, stawek VAT na paliwa silnikowe.