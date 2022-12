M jak Mikołaj. Świąteczne tramwaje na ulicach Warszawy. Czy trzeba kasować bilety?

Tramwajowa linia, która zostanie wznowiona 3 grudnia 2022 r., ma następującą trasę: Koło – Obozowa – Młynarska – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska). Pojadą po niej zabytkowe odrestaurowane wagony. Niektóre pamiętają z warszawskich torowisk starsi mieszkańcy. Więcej warszawskich wiadomości znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Tramwaje Warszawskie dysponują zabytkowymi wagonami kilku różnych generacji. Pierwsza to Konstal serii K, czyli tramwaj "wojenny" wytwarzany przez wojska niemieckie w latach 1939-1942 w Gdańskiej Fabryce Wagonów.

Oprócz niego w Warszawie będzie krążyć Konstal serii N produkowanej w latach 50. i użytkowane do końca lat 60. N to pierwszy tramwaj wyprodukowany w Polsce po II wojnie światowej. Ostatni to wagon Konstal 13N produkowany w latach 1959-1969.

Konstale 13N jeszcze kilkanaście lat temu były spotykane na stołecznych torach, ale na początku 2013 r. zostały ostatecznie wycofane. Ze względu na obły kształt warszawiacy lubili nazywać je "ubotami". Konstal 13N był pierwszym polskim tramwajem szybkobieżnym.

Trasa warszawskiego tramwaju linii M fot. Tramwaje Warszawskie

Tramwaje M pojawią się w weekend. Potem wrócą w drugi dzień Bożego Narodzenia

Takie atrakcje czekają na mieszkańców stolicy i turystów, którzy ją odwiedzą w dniach 3-4 grudnia oraz 26 grudnia 2022 r. Specjalna linia tramwajowa została oznaczona literą "M". Nie pytajcie dlaczego.

To oczywiste, ale warto zaznaczyć, że wszystkie zabytkowe wagony są wysokopodłogowe. To znaczy, że problem z wjazdem będą miały osoby z wózkami dziecięcymi oraz niepełnosprawni. Obsługa w miarę możliwości ma takim pasażerom pomagać w dostaniu się do środka. Oprócz motorniczych w jej składzie będzie brygada konduktorska, wprawdzie przebrana za Mikołajów, ale to nie powstrzyma jej przed kontrolą biletów.

Wojciech Szczęsny ma już Rolls Royce'a. Co jeszcze chowa w swoim garażu?

Obsługa nie będzie prowadzić ich sprzedaży, a w tramwajach linii M obowiązuje standardowa taryfa biletowa ZTM. Wagony tej nietypowej linii krążą po Warszawie od 7 grudnia 1996 roku. Organizatorem linii M są: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Tramwaje Warszawskie. Więcej informacji znajdziecie na stronie klubu. Dobrej zabawy!