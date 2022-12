Czy zimowa mata na szybę samochodową naprawdę działa?

O tak nielubianym przez kierowców skrobaniu szyb i mało skutecznych odmrażaczach w spray`u, pisaliśmy wielokrotnie m.in. w serwisie Gazeta.pl. Czy zatem obydwie te metody mają jakąś alternatywę? Tak i tak dotyczy maty termicznej czy też przeciwszronowej na szybę. Sprawdźmy na ile jest ona skuteczna.

Co daje mata na przedniej szybie zimą?

Zadanie maty jest dość proste. Ma sprawić, że w nocy na przedniej czy tylnej szybie pojazdu nie zbierze się wilgoć. Nie powstanie tym samym szron czy lód. Skutek? Ten jest bardzo prosty do przewidzenia. O poranku kierowca zdejmie matę i może ruszać z miejsca. Nie będzie musiał skrobać szyby przedniej. Ta będzie całkowicie czysta. Poza ty wycieraczki nie zajdą lodem. I efekt ten naprawdę działa. Powiemy więcej, mata działa także latem. Tyle że wtedy odbija promienie słoneczne i sprawia, że samochód tak mocno nie nagrzewa się w czasie postoju na słońcu.

Maty przeciwszronowe są tylko srebrne? Nie tylko. Coraz częściej wykańcza się je atrakcyjną grafiką.

Zamarznięty płyn do spryskiwaczy. Co robić? Metody z forów mogą uszkodzić sporo rzeczy

Przednia szyba nie zamarznie. Boczne już tak.

W tym punkcie może się wydawać, że samochodowa mata termiczna brzmi jak ideał. Kasuje jeden z największych, zimowych koszmarów kierowców, czyli skrobanie szyb. Tak jednak do końca nie jest. A decyduje o tym chociażby to, że można ją założyć na przednią i tylną szybę oraz maksymalnie lusterka boczne. Nie ma mat zakładanych na boczne szyby. To oznacza że je akurat kierujący nadal zeskrobać o poranku będzie musiał. Tak, to i tak mniejsza niedogodność. Tyle że warto pamiętać o jeszcze jednej wadzie. Matę trzeba wieczorem założyć na szybę i warto się do tego przyłożyć.

Aby mata przeciwszronowa stała się skuteczna, musi dobrze przylegać do powierzchni szyby. Trzeba ją dobrze naciągnąć podczas montażu. To raz. Dwa trzeba pamiętać o tym, aby była ustawiona miękką stroną w kierunku szyby.

Mata przeciwszronowa zimą. Hit czy kit?

Podsumowując, być może mata nie sprawi, że szronem nie zajdą wszystkie szyby, uchroni jednak przed jego działaniem szybę przednią. A to już naprawdę dużo. Co więcej, jej założenie (nawet dość dokładne) nie powinno zająć więcej niż 30 sek. wieczorem, a cena maty jest delikatnie mówiąc mocno przekonująca. Podstawowe modele są dostępne w marketach już za jakieś 15 czy 20 zł. W skrócie, to zatem zdecydowanie hit.