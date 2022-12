Trzymajcie kapelusze. Podano ceny nowego Volvo EX90

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Nie ma co się oszukiwać. Volvo jest marką premium i ceny też są premium. Widać to doskonale na przykładzie ich najnowszego elektrycznego SUV-a EX90.

Zobacz wideo Ma 455 KM mocy, jest dużym SUV-em i potrafi w ogóle nie spalać benzyny. Poznajcie Volvo XC90 T8 Recharge

EX90 to następca XC90, czyli największego SUV-a w ofercie marki. Jakiś czas temu szwedzki producent zaprezentował go światu, a teraz poznaliśmy ceny, w tym również polskie za sprawą konfiguratora na stronie Volvo.

Zapomnijcie jednak o kilku wersjach wyposażenia. EX90 ma jedno – Ultra i do wyboru dwa napędy: Twin Motor i Twin Motor Performance. Czym właściwie się różnią? Otóż pierwszy z nich jest podstawowym napędem, który dysponuje 408 KM mocy i 770 Nm momentu obrotowego. Przy tej konfiguracji auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,9 s. Zasięg to 585 km.

Druga wersja z dopiskiem Performance ma 517 KM i 910 Nm. Szybciej dopada 100 km/h – 4,9 s., ale odbija się to na zasięgu, który wynosi 580 km.

Opinie Moto.pl: Volvo XC60 B4 - wzór luksusowego SUV-a?

I jeszcze cena. Za podstawowy napęd producent chce 479.900 zł, a za mocniejszy 499.900 zł. Jednak w standardzie jest już sporo upchnięte. Na pokładzie klienci znajdą np. system audio Bose, head-up, kamera 360 stopni, trzy rzędy siedzeń, fotele z masażem i inne.

Oczywiście podstawowe ceny można podbijać różnymi opcjami. Do wyboru jest siedem kolorów nadwozia, dwa wzory felg i cztery wersje wnętrza. Do tego hak, chlapacze, elementy stylizacyjne z zewnątrz, systemy wspomagające kierowcę czy system audio Bowers & Wilkins.

Jaka może być ostateczna cena? 577.830 zł. Ponad pół miliona złotych za auto z mocniejszą wersją napędu i wszystkimi płatnymi dodatkami. Jest drogo, ale dużo klienci dostają. No i to premium.