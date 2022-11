Nowa aktualizacja dla Map Google. Lepiej działa z Android Auto

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mapy Google to jedna z tych aplikacji, bez których wielu kierowców nie wyobraża sobie jazdy samochodem. Po jakimś czasie Google wprowadził Android Auto, który miał ułatwić posługiwaniem się telefonu podczas jazdy. Jak się jednak okazuje, Mapy niekoniecznie dogadywały się z Android Auto.

Problem został zauważony głównie przez użytkowników, którzy obracali ekran swojego telefonu. Mapy Google opóźniały działanie lub nawet zawieszały Android Auto. Obydwie aplikacje uruchamiały się jednocześnie przez co nie dało się niczego obsługiwać.

Jedyne wyjście z tej sytuacji polegało na resecie aplikacji.

Użytkownicy, którzy są bardziej zaawansowani technologicznie zauważyli, że jedną z możliwości, aby wszystko wróciło do normy było odinstalowanie najnowszej aktualizacji z Map Google i cofnięcie się do poprzedniej wersji. Po wykonaniu tego zabiegu wszystko wracało do normy i Android Auto pracował bez jakichkolwiek zakłóceń.

Jak to często bywa w przypadku wielkich firm, Google milczał na temat zaistniałej sytuacji. Jednak została wypuszczona najnowsza aktualizacja dla Map i wygląda na to, że błąd został usunięty.

Sami użytkownicy potwierdzili, że najnowsza aktualizacja naprawiła usterkę i osoby, które zmieniają orientację telefonu nie napotkały już wcześniej zaistniałego problemu.

Aktualizacja została udostępniona 24 listopada, zatem wystarczy ją ściągnąć ze sklepu Play i wszystko powinno wrócić do normy.