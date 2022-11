Jeszcze szybsza trasa na Ukrainę. Rusza budowa kolejnych odcinków drogi S17

Budowa drogi ekspresowej S17 nabiera coraz większego tempa. Dwa tygodnie temu udało się podpisać umowy na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe o długości 12,5 km. Tymczasem GDDKiA nie próżnuje i zawiera kontrakty na kolejne dwa fragmenty trasy w kierunku granicy.

Pierwszy (ponad 18 km) odcinek Zamość Południe — Tomaszów Lubelski Północ, zrealizuje za 822,5 mln zł firma Kolin. Drugi odcinek (ponad 17 km) Tomaszów Lubelski Południe — Hrebenne wykona firma Budimex za kwotę 598,2 mln zł.

Po podpisaniu dzisiejszych umów, do fazy realizacji przeszły w tym roku 24 zadania o łącznej długości ponad 330 km i wartości niemal 13 mld złotych

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi).

W ciągu drogi S17 powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. W ramach inwestycji przewidziano też rozbudowę kolidujących dróg poprzecznych, infrastruktury technicznej, cieków oraz urządzeń melioracyjnych.

Obecnie w przygotowaniu znajduje się pięć odcinków S17 o łącznej długości ok. 67 km, pomiędzy Piaskami (od strony Lublina) a Zamościem. Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na trzy z nich:

Piaski — Łopiennik (ok. 16,5 km),

Krasnystaw — Izbica (ok. 19 km)

Izbica — Zamość Sitaniec (ok. 10 km).

Droga ekspresowa S17 z Warszawy do Ukrainy prowadzi z Warszawy przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski aż do granicy państwa w Hrebennym. Droga jest częścią trasy międzynarodowej E372 Warszawa – Lwów. Droga ekspresowa S17 to obok S12 i S19 Via Carpatia jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w tym regionie Polski.