Jakie auta kradną w Polsce? Głównie SUV-y i... dostawczaki! A to nie koniec zaskoczeń

Przez pierwsze 10 miesięcy roku 2022 w Polsce z uwagi na kradzież z bazy CEPiK wyrejestrowanych zostało 6127 pojazdów. To oznacza, że z polskich ulic ginie przeciętnie 21 samochodów każdego dnia. Czy to dużo? Wynik bez wątpienia rekordowy nie jest. Rekordowy był dopiero rok 1999, o czym pisaliśmy już wielokrotnie w serwisie Gazeta.pl. To wtedy przez 12 miesięcy jednostkom policji w całym kraju zgłoszono w sumie blisko 85 tys. przypadków kradzieży auta. To wynik prawie 14-krotnie wyższy od tegorocznego!

Jakie samochody kradną w Polsce najczęściej? No to będzie zaskoczenie...

Przez ostatnie ponad 2 dekady liczba kradzionych pojazdów nad Wisłą wyraźnie spadła. Jedno pozostało. Trend mówiący o tym, że w Polsce chętnie kradnie się Toyoty. A właściwie to już nawet i to nie jest aktualne... Bo pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu przygotowanym przez policję należy do Hyundaia Tucsona. I wszyscy ci, którzy uznają "jedynkę" za szokującą, powinni sprawdzić miejsce drugie. To zajmuje Fiat Ducato. Niezwykle praktyczny, ale nadal... dostawczak!

Najczęściej kradzione samochody w Polsce w roku 2022

Hyundai Tucson – 156 sztuk Fiat Ducato – 124 sztuki Toyota RAV4 – 118 sztuk Toyota Corolla – 116 sztuk Jeep Grand Cherokee – 87 sztuk Kia Sportage – 76 sztuk Mitsubishi Outlander – 75 sztuk Audi A4 – 73 sztuki Mercedes Sprinter – 67 sztuk Hyundai Kona – 54 sztuki

Japonia wypadła z czołówki. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Pomijając zaskakującą czołówkę listy najchętniej kradzionych modeli aut w Polsce, czytając zestawienie między wierszami wysnuć można jeszcze kilka zaskakujących wniosków. Uwagę skupia m.in.: