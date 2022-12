Land Cruiser z Australii? Może być ekstremalny?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Targi SEMA charakteryzują się tym, że pokazywane są tam pojazdy, które są przesadzone, ale zarazem wyjątkowe. W tym roku na stoisku Toyoty stanęły również trzy wyjątkowe Land Cruisery prosto z Australii. Dwa z nich to aktualnie dostępne na niektórych rynkach konstrukcje serii J7, zaś trzeci to prawdziwy klasyk, czyli przedstawiciel kultowej serii J4.

LC79 Supertourer to samochód wyprawowy w pełni przygotowany do podróży off-the-grid, czyli z dala od cywilizacji i źródeł prądu. Ekipa tunerów zaczęła od wydłużenia podwozia modelu LC 70 Series GLX o 11,8 cali, aby przystosować je do montażu zabudowy Supertourer.

Potem przyszedł czas na modyfikacje silnika i zawieszenia oraz terenowe koła i opony, dostosowane do zmiennych warunków drogowych i off-roadowych. Zamontowano także dodatkowy, podwyższony wlot powietrza do silnika, tzw. snorkel, dodatkowe światła LED na dachu oraz wyciągarki z przodu i z tyłu pojazdu.

Na wyposażeniu znalazły się również: system przechowywania bagaży, kuchenka, wysuwana lodówka, bagażnik dachowy z zamontowanym na nim namiotem, rozkładane zadaszenie, kompresor powietrza, zbiornik na wodę oraz systemy nawigacji i komunikacji.

W opcji jest także przyczepa Patriots Campers X3 Trailer z ogrzewanym namiotem. W jej wyposażeniu są też wewnętrzne i zewnętrzne schowki na bagaże, duża zewnętrzna kuchnia, 75-litrowa wysuwana lodówko-zamrażarka, 130-litrowy podwójny zbiornik na wodę dostarczający gorącą wodę kranu na zlewie, a do tego konwerter, bateria żelowa i panel fotowoltaiczny.

Drugim Land Cruiserem jest LC79 6×6 Megatourer. W tym przypadku przebudowano podwozie, dodając trzecią oś i dodatkowe dwa koła. Samochód otrzymał zawieszenie pneumatyczne Airbag Man i amortyzatory TJM z regulacją wysokości i siły tłumienia. W efekcie prześwit auta zwiększył się o 8 cali. Kolejny krok to hamulce WP Pro Brakes z 14,2-calowymi tarczami i sześciotłoczkowymi zaciskami oraz 18-calowe koła ROH i opony błotne 37 cali marki Mickey Thompson.

Zmiany zaszły także pod maską. 6-cylindrowy rzędowy silnik Diesla o pojemności 4,2 litra dostał mocniejszą turbosprężarkę i nowy układ dolotowy. Zamontowano także snorkel, a spód pojazdu zabezpieczono specjalnymi osłonami.

W zestawie akcesoriów znalazły się: bagażnik dachowy Pioneer, podwójna listwa LED X-Ray Vision, mocowania zapasowych opon, wyciągarki TJM z przodu i z tyłu, dwa 240-litrowe zbiorniki paliwa Brown Davis, 70-litrowy zbiornik wody, mini baldachim i 60-litrowa lodówka. Za tylnym siedzeniem zamontowano system zasilania z dwiema bateriami litowo-jonowymi i dwiema AGM, kompresory, panele słoneczne i zestaw oświetlenia X-Ray Vision.

Trzecim Land Cruiserem na stoisku był model FJ45 z 1977 roku, do którego trafiły komponenty z nowszego modelu Land Cruiser 79, takie jak silnik, skrzynia biegów, klimatyzacja, mechanizmy różnicowe i zawieszenie.

Zmodyfikowany Land Cruiser FJ49 jako kombinacja dwóch generacji, miał zachować wygląd retro, ale zyskać znacznie lepsze właściwości jezdne. Z przodu otrzymał specjalnie opracowane zawieszenie ze sprężynami śrubowymi, a z tyłu resory piórowe wzięte z LC 79, mocny terenowy mechanizm różnicowy JMACX i układ wydechowy ze stali nierdzewnej. Za tym poszły modyfikacje nadwozia, takie jak poszerzenia błotników, hak holowniczy, wyciągarka Warn, światła główne LED i dwie listwy z reflektorami na dachu. Kolejnym krokiem był montaż zewnętrznej klatki bezpieczeństwa oraz systemu elektrycznego Redarc Electronics. We wnętrzu zachowano styl retro, dodając jedynie nową tapicerkę, konsolę i kierownicę Nardi.