Nie wyprzedzaj między znakami D-6 i A-16. Mandat 1,5 tys. zł albo utrata prawa jazdy

Nowy taryfikator mandatów jest z nami już prawie rok. A o niektórych rejonach jego działania można powtarzać w nieskończoność. Opowiadamy o tym w materiale opublikowanym w serwisie Gazeta.pl. Przykład? Idealny stanowi wyprzedzanie między znakami D-6 i A-16. To w najlepszym przypadku zakończy się mandatem opiewającym na 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. W najgorszym kierujący straci prawo jazdy.

Przejście dla pieszych a przepisy. Co mówi PoRD?

Żeby wyjaśnić czemu kierujący powinien powstrzymać się od wyprzedzania między znakami D-6 i A-16, w pierwszej kolejności należy powrócić do dwóch kluczowych zapisów. Mowa o:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście – art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

– art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany – art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pijana piesza weszła na przejście i została potrącona. Jednoznaczna wina

Widzisz znak A-16? Jesteś zatem bezpośrednio przed przejściem

Powyższe przepisy jasno wskazują obowiązki kierującego w czasie dojeżdżania do przejścia dla pieszych. Znaki wspomniane w tytule materiału natomiast, ostrzegają o bezpośredniej bliskości tzw. zebry. Dla przykładu znak ostrzegawczy A-16 "Przejście dla pieszych" umieszcza się w odległości do 100 metrów od przejścia w przypadku dróg o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h. Z kolei tablica informacyjna D-6 "Przejście dla pieszych" stoi bezpośrednio przed przejściem.

Za tablicą A-16 zwolnij i zachowaj ostrożność

W sytuacji, w której kierowca minie znak A-16. może mieć stuprocentową pewność, że zbliża się do przejścia dla pieszych. To oznacza, że powinien zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość. Co więcej, po minięciu znaku najlepiej aby powstrzymał się od wyprzedzania. Po pierwsze dlatego, że jak wspomnieliśmy dwa zdania wcześniej, musi zwolnić, a nie przyspieszyć. Po drugie dlatego, że znajduje się w bezpośredniej bliskości zebry na jezdni, a w takim przypadku wyprzedzanie jest zabronione. Bezpośredniej, bo jadąc z prędkością 50 km/h, dystans do przejścia wynoszący maksymalnie 100 metrów, pokona w jakieś 5 do 7 sekund.

Między znakami D-6 i A-16 w pełni legalnie wyprzedzać można tak naprawdę w jednym przypadku. Dotyczy to sytuacji, w której ruch na przejściu dla pieszych lub też np. skrzyżowaniu jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Wyprzedzanie za znakiem A-16 to murowany mandat

Wyprzedzanie po minięciu znaku A-16, ale przed przejechaniem obok tablicy D-6, oznacza wykroczenie. To polega przede wszystkim na wyprzedzaniu bezpośrednio przed pasami. Mandat? Ten wynosi 1,5 tys. zł. Dodatkowo do konta kierowcy w CEPiK dopisanych zostanie aż 15 punktów karnych. Tyle że na tym postępowanie nie musi się zakończyć. W skrajnym przypadku policjant może uznać, że kierujący stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A to pozwala na uruchomienie art. 86 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń. Zapis daje możliwość odebrania prowadzącemu prawa jazdy.