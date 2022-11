Czarno na białym - 4 lata eksploatacji. Kto wygra: elektryk, benzyna, czy diesel?

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy wybór poszczególnych modeli jest prawidłowy, przyjęliśmy, że będą to modele jednej firmy. Wybór padł na Volkswagena, a do porównań przyjęliśmy Golfa i ID3. W każdym przypadku wybrano najtańszą ofertę na rynku. Przyjęto też, że silniki spalinowe będą miały po 150 KM i automatyczną skrzynię biegów, aby jak najbardziej urealnić porównanie. Zatem zapraszamy do sprawdzenie kosztów posiadania auta.

Cena zakupu i wielkość auta

Wszystkie modele są klasycznymi kompaktami. Ich wielkość to (dł/szer/wys) w przypadku Golfa 4284/1789/1491 mm, a w przypadku VW ID3 jest to 4261/1809/1568 mm. Jak widać z tego zestawienia pojazdy są bardzo zbliżone gabarytowo. Jednakże we wnętrzu, więcej miejsca jest w przypadku elektryka. Wynika to nie tylko z wyższej kabiny (przestrzeń nad głową z przodu to 1018 mm w Golfie i 1024 mm w ID3), ale przede wszystkim z rozstawu osi, który gwarantuje wygodę pasażerom jadącym z tyłu. W przypadku Golfa rozstaw wynosi 2619 mm, a w przypadku ID3 aż 2765 mm.

W obydwu przypadkach podobne są także przestrzenie bagażowe. W Golfie jest to od 381 litrów do 1237 litrów. W ID3 bagażnik to pojemność od 385 litrów do 1267 litrów.

Do porównań przyjęto następujące modele:

Golfa benzyna1,5 eTSi DSG, w wyposażeniu Life, kosztującego 121 690 zł

Golfa Diesel 2,0 TDI DSG, w wyposażeniu Style, kosztującego 144 090 zł

ID3 58kWh Life Pro Performance, kosztującego 191 490 zł.

Parametry jazdy

Golf TSi

Jednostka benzynowa generuje moc 150 KM i moment obrotowy 350 Nm dostępny w zakresie 1500-3500 obr/min. Dzięki temu samochód osiąga prędkość 224 km/h i przyspieszenie 8,5 sekundy.

Średnie zużycie paliwa wynosi – wg WLTP – 5,6 l/100 km, a deklarowany zasięg to 937 km.

Golf TDi

Jednostka wysokoprężna TDI generuje moc 150 KM i moment obrotowy 360 Nm w zakresie 1600-2750 obr/min. Pojazd z takim układem napędowym osiąga prędkość 223 km/h, a przyspieszanie wynosi 8,4 sekundy.

Średnie zużycie paliwa to – wg WLTP – 4,5 l/100 km, a deklarowany zasięg wynosi 1153 km.

ID3

Wersja ID3 ma elektryczny silnik umieszczony z tyłu, który ma moc 204 KM i moment 310 Nm (moment dostępny już w chwili ruszenia). Jego osiągi to: prędkość 160 km/h i przyspieszenie 7,3 sekundy.

Średnie zużycie energii – wg WLTP – wynosi 15,3 kWh/100 km, a deklarowany zasięg to 426 km.

Oczywiście zużycie paliwa jest odmienne w przypadku różnych kierowców, ale właśnie po to są dane katalogowe WLTP, aby można porównywać poszczególne modele. Ścieżka diagnostyczna którą przyjeżdża każdy model jest bowiem ściśle określona pod względem czasu, przyspieszania i prędkości. Są to zatem parametry identyczne, czyli wskazania zużycia paliwa/energii są usystematyzowane.

Jedyne co warto zauważyć, pisząc o parametrach technicznych, to dwa fakty.

Średnica zawracania wynosi 10,2 dla ID3, 10,9 m dla TSI i TDI. Tak więc elektryk, przy tej samej powierzchni parkingowej, jest większy w środku i bardziej zwrotny.

Zużycie energii w wersji elektrycznej, przy dużych prędkościach (ponad 130 km/h), rośnie ok 50%, podczas gdy w autach benzynowych spalanie zwiększa się o ok 5-10%.

Koszt eksploatacji przez cztery lata.

Do obliczeń przyjęliśmy, że kierowca pokonuje rocznie samochodem 15 000 km, a zużycie paliwa jest wg WLTP. W efekcie:

Golf TSi – Roczny koszt eksploatacji wersji benzynowej (zużycie 5,6 l/100 km, cena litra paliwa to 6,6 zł) wyniesie 6653 zł.

Golf Tdi - Roczny koszt eksploatacji wersji diesel wynosi obecnie (zużycie 4,5 l/100 km, litr paliwa średnio 7,7 zł) – 6237 zł.

W przypadku wersji elektrycznej nie mamy już tak prostych wyliczeń. Ładując samochód w domu, z pewnością przekroczymy limit 2000 kWh, jaki jest ustalony przez rząd z preferencyjną stawką.

Dodatkowo stawka VAT zapewne powróci do wartości 23%. Zatem Cena prądu w roku 2023 jest raczej trudna do precyzyjnego określenia. Podajemy jakie są prognozy na rok 2023, przy stawce na niezmiennym poziomie VAT – 5%.

ładowanie w domu taryfa nocna (59 gr za kWh) – koszt roczny 1625 zł

w domu taryfa dzienna (99 gr za kWh) – 2726 zł

na stacji Orlen (2,47 zł za kWh z ładowarki 50-125 kW) – 6802 zł

na stacji GreenWay (1,67 za kWh z ładowarki do 100 kW + miesięczna opłata 85,36 zł) – 5623 zł

Tym samym w ciągu czterech lat (przy założonym przebiegu 15 000 km rocznie) koszty paliwa wyniosą:

VW Golf 1,5 TSi – 26 612 zł

VW Golf 2,0 TDI - 24 948 zł

VW ID 3:

tylko w domu noc – 6500 zł

tylko w domu dzień – 10 904zł

Orlen – 27 208 zł

GreenWay – 22 492 zł

Volkswagen ID.3 1ST fot. ŁK

Koszty przeglądów

Jak sprawdzaliśmy w Volkswagen Polska, dla wersji spalinowych „Pierwszy przegląd okresowy do 2 lat lub 30 000 km (w zależności co nastąpi pierwsze). Każdy kolejny przegląd co 30 tysięcy lub 2 lata". Wg tego co przyjęliśmy (15 000 km rocznie) będziemy mieli zatem dwa przeglądy.

Dla VW Golf TSi wynoszą one 978 zł i 1968 zł

Dla VW Golf TDi wynoszą one 1132 zł i 1845 zł

Dla VW ID3 przewidziano „Pierwszy przegląd okresowy do 2 lat lub 30 000 km (w zależności co nastąpi pierwsze). Każdy kolejny przegląd co 2 lata, przebieg nie ma wpływu na wykonanie przeglądu"

Koszty przeglądów w obu przypadkach wynoszą po 935 zł.

Tym samym koszty przeglądów w okresie 4 lat wyniosą:

VW Golf TSi – 2946 zł

VW Golf TDi – 2977 zł

VW ID3 – 1870 zł.

Całkowity koszt eksploatacji

Jeżeli zsumujemy koszty przeglądów i kosztów paliwa, okaże się że otrzymamy całkowity koszt eksploatacji modelu. Koszt ten wyniesie:

VW Golf Tsi – 29 558 zł

VW Golf Tdi – 27 925 zł

•VW ID3:

tylko w domu noc – 8370 zł

tylko w domu dzień – 12 774 zł

Orlen – 29 078 zł

GreenWay – 24 362 zł.

Jak widać z tego zestawienia samochód elektryczny jest fantastycznym modelem pod warunkiem że ładujemy go w domu. Jeżeli będziemy ładować z ładowarek publicznych jest porównywalny z kosztami eksploatacji wersji spalinowych.

Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 150 KM fot. Filip Trusz

To nie koniec, są jeszcze inne koszty

Faktyczny koszt samochodu to nie tylko pieniądze jaki płacimy za przeglądy i paliwo. To także wartość rezydualna.

Mówiąc najogólniej, wartość rezydualna pojazdu to prognozowana wartość pojazdu w momencie jego odsprzedaży. Innymi słowy, parametr ten wskazuje na kwotę, za jaką można będzie sprzedać samochód po zakończeniu eksploatacji.

Akurat w przypadku Volkswagena wartość ta jest duża. Jak wskazują badanie dla Golfa po trzech latach wynosi ok 56%, a po czterech latach to ok 52 %. Wartość rezydualna samochodów elektrycznych ID jest wyższa i wynosi ok 59% po 3 latach i ok 55% po czterech.

Tym samym oprócz kosztów które wymieniliśmy powyżej stracimy przy odsprzedaży samochodu, w stosunku do wartości którą płacimy wyjeżdżając z salonu. Straty wg podanych stawek procentowych to:

Dla VW Golfa TSI – 58 411 zł

Dla VW Golf TDI – 69 163 zł

VW ID.3 – 86 170 zł.

Zatem gdy pojedziemy do salonu, zakupimy samochód, przez cztery lata będziemy eksploatować i odsprzedamy model okaże się, że posiadanie samochodu kosztowało nas:

Nabywca VW Golfa TSI – 87 969 zł

Nabywca VW Golfa TDI – 97 088 zł

Nabywca ID 3

94 540 zł (ładował w domu w nocy),

98 944 zł (ładował w domu w dzień)

110 532 zł (ładował na stacji GreenWay)

115 248 zł (ładował na stacji Orlen)

Faktycznie kwoty te powinny być jeszcze powiększone o różnicę wartości, gdyż przyjmujemy, że nabywca ma gotówkę na najtańszy model, a na dopłaty musi brać kredyt. To kosztowałoby dodatkowy kredyt na 22 400 zł w przypadku Diesla i 69 800 zł w przypadku ID3.

Tym samym, powiększamy koszty o odsetki. Jest to ok 4000 zł za Diesla, a w przypadku ID3 to wartość około 13 000 zł.

Dopiero podsumowanie wszystkich kwot da nam faktyczny koszt posiadania. Zatem zakup, eksploatacja 15 000 km rocznie przez cztery lata i odsprzedaż wskażą, iż faktyczny koszt posiadania auta to:

VW Golf TSi – 87 969 zł

VW Golf TDI – 101 088 zł

VW ID 3 – od 107 540 zł do 128 248 zł

Oczywiście jest jeszcze możliwość otrzymania zwrotu części kwoty od zakupu samochodu elektrycznego. Dla osób fizycznych dofinansowanie do pojazdu kategorii M1 (samochody osobowe) wynosi 18 750 zł przy cenie auta nieprzekraczającej 225 000 zł. Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, z trójką lub większą liczbą dzieci mogą starać się nawet o 27 000 zł dopłaty bez względu na cenę pojazdu.

Nie chcemy nikogo namawiać do zakupu jakiejkolwiek wersji. Naszym celem było jedynie uświadomienie jakie są faktyczne koszty zakupu różnych wersji. Są to tylko suche dane liczbowe. Czarno na Białym...

Ceny ładowarki Orlen fot. Orlen

Ceny ładowarki Greenway fot. Greenway