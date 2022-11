Ty nie możesz wyprzedzać na przejściu. Ja też. Ale policja może! [WIDEO]

Policjanci powinni świecić przykładem. Bo skoro chcą karać kierowców i protekcjonalnym tonem tłumaczyć im ich błędy, sami najpierw muszą o przepisach pamiętać. I zawsze podkreślamy to w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Niestety bywa, że tak nie jest. A najlepiej udowodnił to kierujący oznakowanym Volkswagenem Caddy w Łomży.

REKLAMA

Zobacz wideo Taksówkarz wyprzedzał na przejściu, bo "spieszył się do parterki". Stracił prawko

Radiowóz wyprzedził i na skrzyżowaniu, i na pasach

Sytuacja wygląda w następujący sposób. Kierowca dojeżdża do przejścia dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany i dosłownie metr lub dwa przed zebrą, zostaje wyprzedzony przez oznakowany radiowóz. Przejście jest dobrze oznakowane. Na jezdni namalowane są pasy, a do tego przy drodze stoi znak D-6. To raz. Dwa zaraz przed przejściem znajduje się zatoczka pozwalająca na wykonanie manewru skrętu w lewo. Według nowej definicji miejsce to staje się zatem skrzyżowaniem...

I warto dodać, że Caddy zarejestrowany w Łomży pojazdem uprzywilejowanym nie był. Nie miał włączonych ani świateł błyskowych, ani dźwiękowych. Kierujący miał zatem obowiązek stosowania się do przepisów o ruchu drogowym.

Oznakowane Caddy w Łomży złamało dwa przepisy

Jednym manewrem kierujący radiowozem złamał dwa zapisy prawa.

Po pierwsze zignorował art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi że " zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany ".

". Po drugie w poszanowaniu miał zapis art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stwierdza że "kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany".

Kolejna próba wymuszenia przez policję? Znowu przejście dla pieszych

Kierowca radiowozu powinien stracić prawo jazdy. Czy straci?

W normalnych warunkach nagranie stałoby się powodem do ostrej wypowiedzi ze strony rzecznika policji, znalezienia winnego kierowcy i ukarania go surową grzywną. I pisząc surową, mamy na myśli naprawdę surową. Za samo wyprzedzanie na przejściu dostałby 1500 zł i 15 punktów karnych. Wyprzedzanie na skrzyżowaniu oznacza dopisanie do "rachunku" 1000 zł grzywny i 10 punktów karnych.

A w tym punkcie warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pojazd policyjny od momentu pojawienia się w kadrze cały czas ma wciśnięte hamulce. Wytraca zatem prędkość. Być może pomiar wykazałby wykroczenie także i w związku ze zbyt szybką jazdą.

Wniosek może być jeden. Policjant z oznakowanego Caddy w Łomży powinien stracić prawo jazdy. Bezapelacyjnie! Czy straci? Na razie łomżyńscy stróże prawa milczą na temat wyczynu swojego kolegi. Być może czekają aż sprawa nieco przycichnie. A wtedy dostanie pouczenie...