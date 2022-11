Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2022 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczyły się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mieli nic do powiedzenia. To czytelnicy wybrali Samochody Roku w poszczególnych kategoriach po dwóch miesiącach głosowania. Ale nie tylko samochody. W zeszłym roku, idąc z trendami w mediach, do listy kategorii dodaliśmy Influencera Roku. W tym pojawił się gadżet motoryzacyjny roku.

REKLAMA

Wielki finał The Best of Moto 2022. Jury i czytelnicy wybrali Samochody Roku

Oto wyniki:

Samochód miejski – Toyota Aygo X

Dla większości kierowców do kategorii samochodów miejskich zaliczają się głównie auta segmentu A. Ale przecież w mieście świetnie sobie radzą także pojazdy segmentu B. Dlatego postanowiliśmy, że w tej kategorii można oddawać głos na pojazdy z tych dwóch segmentów.

Samochód praktyczny – Citroen C5 Aircross

Samochód praktyczny. Taki, który jest wystarczająco przestronny, by można się nim było wybrać w podróż, a jednocześnie nie jest za duży, by łatwo go było zaparkować w mieście. Niektóre modele mają nowatorskie rozwiązania, które czynią je jeszcze bardziej przydatnymi dla użytkowników. Takie zazwyczaj są samochody szeroko pojętego segmentu C, na które można oddawać głosy w tej kategorii.

Samochód rodzinny – Skoda Karoq

Rodziny zazwyczaj potrzebują sporo miejsca na bagaże. Ważny jest też dla nich komfort podczas dalekich podróży. A to oferują samochody segmentu C i D. I to właśnie na nie można oddawać głosy w kategorii auto rodzinne.

Mały samochód dla aktywnych – Kia Niro

Rewolucję w motoryzacji widać także w samochodach segmentu B. Nie tylko stają się coraz większe, ale także coraz bardziej nowatorskie. W nowych modelach pojawiają się najnowsze rozwiązania technologiczne, które dotąd w tej wielkości pojazdach były niedostępne. Dlatego w tej kategorii można oddawać głos na coraz ciekawsze pojazdy (m.in. crossovery) segmentu B i te zahaczające o segment C.

Samochód uniwersalny – Dacia Jogger

Samochód uniwersalny to taki, który sprawdzi się w każdych warunkach. Dla jednych będzie to pojazd wystarczająco przestronny dla potrzeb rodziny, wystarczająco komfortowy podczas długich podróży, a jednocześnie nie za duży, by znalezienie miejsca do parkowania nie było zbyt uciążliwe. Dobrze, też, by dzięki podwyższonemu prześwitowi umożliwił dojazd do domu lub na działkę w okresie, gdy drogi gruntowe stają się grząskie lub są pokryte śniegiem. Z kolei inni do tej kategorii zaliczą samochody nieco większe, które mają duże możliwości przewozowe. Wszystkie te cechy mają SUV-y i crossovery segmentu C i D, na które można głosować w tej kategorii.

Samochód luksusowy – Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Luksus dla wielu osób znaczy coś innego. Jesteśmy ciekawi, czym jest dla naszych czytelników, dlatego ta kategoria jest szeroka i postanowiliśmy „wystawić" w niej różne propozycje modeli z segmentu premium.

Samochód sportowy – Mercedes-AMG SL

Kategoria "Samochód sportowy" jest złożona. Bo czy najlepszym autem sportowym będzie samochód, który najszybciej przyspiesza od 0 do 100 km/h, czy może lepszy okaże się ten mniej dynamiczny, ale za to dający więcej emocji podczas prowadzenia? O tym zdecyduje głos czytelników w tej kategorii.

Samochód legenda – Suzuki Jimny

Na rynku jest wiele wspaniałych samochodów, ale tylko niektóre mogą zostać nominowane do kategorii samochód legenda. Do tego miana pretendują modele, które z różnych względów mają szerokie rzesze fanów na całym świecie lub stały się ikonami popkultury.

Napęd alternatywny – Audi RS Q e-tron

Postęp technologiczny jest mocno zauważalny w świecie motoryzacji. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju alternatywnych źródeł napędu. Czy na miano najlepszego w tej kategorii zasługują wciąż ulepszane układy hybrydowe? A może jednak wybór padnie na napęd elektryczny?

Innowacja motoryzacyjna roku - BMW Theater Screen

W tej szerokiej kategorii chcemy, by nasi czytelnicy wybrali najważniejszą spośród różnych innowacji motoryzacyjnych tego roku. Jakie zastosowane rozwiązanie technologiczne miało w 2020 r. największe znaczenie?

Influencerka motoryzacyjna roku - Anna Lucińska

Świat mediów się zmienia. Obok tych tradycyjnych, doskonale w tej roli sprawdzają się także te nowe. Naturalnym następstwem rozwoju social mediów jest pojawienie się w przestrzeni medialnej tzw. influencerów, czyli osób, które są źródłem informacji i inspiracji dla wielu internautów. Moto.pl, jako nowoczesne medium, dostrzega ten trend i zachęca do oddawania głosów na swojego ulubionego influencera branży motoryzacyjnej.

Gadżet motoryzacyjny roku - Mio MiVue 886 4K

W świecie motoryzacji zmieniają się nie tylko samochody, ale także różnego rodzaju akcesoria i gadżety dla zmotoryzowanych. W tej pojemnej kategorii przedstawiamy różnego rodzaju przedmioty ułatwiające lub uprzyjemniające życie użytkownikom samochodów.