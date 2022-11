Kolejne zmiany dla kierowców już 5 grudnia. Rząd zabrał się za znaki

Jedną ze zmian wymusiła zmiana prędkości na niektórych kategoriach dróg, inne nieścisłości w aktach prawnych, a kolejne wprowadzenie nowych informacji. Resort infrastruktury nowe porządki tłumaczy poprawą bezpieczeństwa i komfortu kierowców. Bez względu na powody, wiadomo już, że rozporządzenia opublikowano w Dzienniku Ustaw i zaczną obowiązywać 5 grudnia.

Zmiany w oznaczeniu postoju taksówek

Nowe rozporządzenia doprecyzowały, ale też zmieniły zasady oznaczania postojów dla taksówek. Do tej pory wyznaczały je dwa znaki - D-19 „postój taksówek" i D-20 „koniec postoju taksówek". Według nowych wytycznych drugi z nich straci swoje znaczenie, a więc nie zawsze będzie występował w parze z D-19. Z kolei pierwszy z nich będzie sam w sobie określał, jak długi jest postój.

Zgodnie z nowymi zasadami postoje mają być wyznaczane na ulicach lokalnych, a na większych arteriach – w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu innych pojazdów były jak najmniejsze. Dodatkowo ich długość powinna wynikać przede wszystkim z zapotrzebowania na taksówki w danej okolicy, ale nie powinna być mniejsza niż 15 m (miejsce dla co najmniej trzech taksówek) i nie większa niż 50 m (dziesięć pojazdów).

I tu największa nowość. Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, oznacza to, że postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od miejsca umieszczenia znaku D-19." - miejsce dla czterech aut zaparkowanych prostopadle.

Z kolei znak D-20 "koniec postoju taksówek" stosowany będzie wyłącznie w celu oznaczenia końca odcinka drogi przeznaczonej "tylko" dla postoju taksówek. Tak sformułowany zapis może sugerować, że tylko w takich okolicznościach (kiedy wytyczone miejsce ma oba znaki) kierowcom, którzy zajmą takie miejsce, grozić będzie mandat karny.

Z dróg zniknie aktualny znak D-39

Druga istotna zmiana, która nas czeka po 5 grudnia to zmiana znaku D-39. To akurat nie dziwi, bowiem dobrze znana tablica z limitami prędkości już dawno straciła swoją aktualność. Zatem wszystkie znaki D-39 muszą zniknąć z polskich dróg. Przy okazji aktualizacji zawartych na nich ograniczeń, zmieni się nieco ich technika wykonania i grafiki, a także umiejscowienie na drodze. Wszystko po to, aby stały się lepiej czytelne dla samochodowych systemów rozpoznawania znaków.

Zmienią się też znaki informujące o atrakcjach turystycznych

Trzecią nowinką, jaką wprowadzają rozporządzenia resortu infrastruktury dotyczy znaków informujących o turystycznych atrakcjach, obiektach muzealnych i kulturalnych. Na charakterystycznych znakach z brązowymi rysunkami i napisami na białym tle pojawią się m.in. piktogramy informujące o wpisaniu danego obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Oznaczenie takie pojawi się na następujących znakach: