Takimi autami nie wjedziesz do Krakowa z powodu strefy czystego transportu

Radni Miasta Krakowa na sesji 23 listopada 2022 r. przyjęli uchwałę o utworzeniu strefy czystego transportu (w skrócie SCT) na terenie miasta. W celu uzyskania wysokiej efektywności rozwiązania, obszar strefy pokrywa się niemal w całości z granicami administracyjnymi Krakowa. Jest to nowatorskie rozwiązanie Polsce i w tej części Europy. Pierwsze zmiany wejdą w życie w lipcu 2024, a pełna wersja w lipcu 2026 roku.

Transport drogowy jest odpowiedzialny za emisje pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, a przede wszystkim rakotwórczych tlenków azotu (NOx). Wprowadzenie strefy oznacza ograniczenie wjazdu pojazdom najstarszym, emitującym najwięcej zanieczyszczeń. O jakich samochodach dokładnie mowa?

SCT w Krakowie - pierwsze ograniczenia od połowy 2024 roku

W pierwszym etapie wyznaczonym na lipiec 2024 roku, pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. będą podlegały łagodnym ograniczeniom. Do Krakowa wjadą auta zasilane benzyną/LPG o minimalnej normie Euro 1, która została wprowadzona w 1993 r., a w przypadku pojazdów z silnikami zasilanymi olejem napędowym o minimalnej normie Euro 2 z 1996 roku.

Pojazdy zarejestrowane po 1 marca 2023 r. będą podlegały surowszym ograniczeniom. W przypadku aut z silnikami benzynowymi/LPG, do stref wjadą modele, które spełniają minimum normę emisji Euro 3, która została wprowadzona w 2001 r. Auta z silnikami wysokoprężnymi będą musiały spełniać normę emisji Euro 5, obowiązującą od 2011 r.

SCT w Krakowie - ograniczenia od połowy 2026 roku

Drugi etap ograniczeń wejdzie w życie w lipcu 2026 r. Tutaj zasady są już znacznie bardziej sztywne. Do Krakowa nie wjadą auta z silnikami benzynowymi/LPG, które nie spełniają minimum normy emisji Euro 3, a w przypadku pojazdów z silnikami Diesla mowa o normie emisji Euro 5. Wszystko to w celu poprawy jakości powietrza i życia w Krakowie.

Takimi samochodami nie wjedziesz do Krakowa od lipca 2026 roku

Normy emisji Euro 3 nie spełniają m.in. takie auta z silnikami benzynowymi: Polonez Caro, Fiat 126p, Skoda Felicia, Volkswagen Golf II, Fiat Uno, Opel Corsa A, Peugeot 205, Daewoo Nexia, Opel Kadett, Opel Vectra A, BMW E30, BMW E34, Audi 80, Mercedes W124, Volkswagen Passat B4.

Normy emisji Euro 5 nie spełniają m.in. takie auta z silnikami wysokoprężnymi: Audi A4 B5, Alfa Romeo 156, BMW serii 3 E46, Fiat Stilo, Volkswagen Golf IV, Skoda Octavia I, Ford Focus II, Renault Megane II, Toyota Corolla IX, Honda Civic VII, Mazda 6 II, Volkswagen Passat B5, Opel Vectra C, Ford Mondeo III, Peugeot 407, Mercedes Klasy A W168, BMW serii 7 E65, Kia Sorento I, Renault Kangoo I, Volkswagen Touareg I, Mercedes ML W164, Porsche Cayenne I.

Uchwała przewiduje wyjątki

Do centrum będą mogły wjechać pojazdy zarejestrowane przed 1 marca 2023 r., których właścicielami są osoby, które ukończyły do tego dnia co najmniej 70 lat. Od zakazu wjazdu i poruszania się po SCT zwolnione są również pojazdy posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne. Po mieście będą też bez ograniczeń mogły jeździć pojazdy służb mundurowych, służb ratowniczych czy pojazdy specjalne jak koparki czy food trucki.

SCT w początkowym etapie obejmie 2 proc. aut z Krakowa

Według analiz Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, na podstawie danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnych SAMAR, strefa czystego transportu może objąć w pierwszym etapie, tj. w lipcu 2024 r. zaledwie 2 proc. samochodów, które jeździły po Krakowie w grudniu 2021. Wymogów, które miałyby obowiązywać od 2026 r. na dzisiaj nie spełniłoby 20-25 proc. (ok. 100 tys.) pojazdów zarejestrowanych w Krakowie. Przy czym w roku 2026 r. tych pojazdów będzie jeszcze mniej, ponieważ cały czas ludzie zmieniają auta na nowsze.

