Kierowca Subaru zatankował i poszedł zapłacić. W tym czasie samochód odjechał

Na jednej ze stacji benzynowych po Lublinem doszło do niebezpiecznej ytuacji. Kierowca po zatankowaniu udał się do budynku, żeby uregulować płatność. Gdy wrócił to okazało się, że samochodu nie ma już przy dystrybutorze.

3 fot. screen z Facebooka (lublin112.pl) Otwórz galerię Na Gazeta.pl