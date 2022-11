Wielki finał The Best of Moto 2022. Jury i czytelnicy wybrali Samochody Roku

Właśnie skończyła się gala The Best of Moto, emocje wciąż unoszą się w powietrzu, a goście tłumnie ruszyli na nieoficjalną część imprezy. Czas więc na krótkie podsumowanie, które zaczniemy od wielkiego zwycięzcy.

The Best of Moto 2022 – wielki zwycięzca pochodzi z Francji

Do tej pory w The Best of Moto w kategorii głównej triumfowały Kia Stinger, Porsche 911, Skoda Octavia oraz Ford Mustang Mach-E. W 2022 r. do tego zaszczytnego grona dołączyło Renault Megane E-Tech. To właśnie francuski crossover w tym roku pogodził jurorów i czytelników. Gratulujemy!

Kategoria główna to najbardziej prestiżowa i zdecydowanie najtrudniejsza do rozstrzygnięcia kategoria. To zawsze twardy orzech do zgryzienia. Który samochód jest lepszy? Mały i tani SUV, klasyczny kompaktowy hatchback, elektryk nowej ery, legendarna terenówka czy może jednak stricte sportowy model, łamiący barierę trzech sekund do setki? To na to trudne pytanie co roku odpowiada jury złożone z osób z redakcji Moto.pl (i nie tylko) oraz nasi czytelnicy. To wspólny wybór - głos czytelników odpowiada głosowi jednego jurora.

Renault Megane E-Tech Fot. Rafał Mądry

Możemy zdradzić, że w finale tegorocznego głosowania na ostatniej prostej zostały trzy modele - BMW i7, nowy Opel Astra oraz właśnie Renault Megane E-Tech, które zostało Samochodem Roku The Best of Moto 2022.

To znak czasów, że w plebiscycie The Best of Moto drugi raz z rzędu wygrywa samochód elektryczny. Renault Megane E-Tech to kolejna generacja dobrze znanego modelu kompaktowego, popularnego wśród klientów. Motoryzacja jednoznacznie podąża w kierunku elektromobilności, zarówno w Europie, jak i na świecie. Samochody elektryczne stają się coraz lepsze, ich zasięgi coraz większe, a czasy ładowania coraz krótsze. Grunt, żeby za ich rozwojem nadążała infrastruktur

- komentuje wyniki Tomasz Korniejew, dyrektor i redaktor naczelny Moto.pl, a podczas dzisiejszej gali mistrz ceremonii.

Renault Megane E-Tech Fot. Rafał Mądry

The Best of Moto 2022 - zwycięzcy w kategoriach specjalnych

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2022 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczyły się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mieli nic do powiedzenia. To czytelnicy wybrali Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. W zeszłym roku idąc z trendami w mediach, do listy kategorii dodaliśmy Influencera Roku. W tym pojawił się gadżet motoryzacyjny roku.

Oto pełna lista zwycięzców:

Samochód miejski - Toyota Aygo X

Samochód praktyczny - Citroen C5 Aircross

Samochód rodzinny - Skoda Karoq

Mały samochód dla aktywnych - Kia Niro

Samochód uniwersalny - Dacia Jogge r

r Samochód luksusowy - Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Samochód sportowy - Mercedes-AMG SL

Samochód legenda - Suzuki Jimny

Napęd alternatywny - Audi RS Q e-tron

Innowacja motoryzacyjna roku - BMW Theater Screen

Influencerka motoryzacyjna roku - Anna Lucińska

Gadżet motoryzacyjny roku - Mio MiVue 886 4K

The Best of Moto 2022 – kategorie eksperckie

Bardzo ważną częścią naszego plebiscytu są cztery kategorie eksperckie, w których o zwycięzcach decydują jurorzy. Do każdej kategorii wybraliśmy oddzielne grono ekspertów z danej dziedziny. Oto ostateczne wyniki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - Volkswagen Poznań za "projekt odzyskiwanie ciepła z odlewni Volkswagen Poznań"

specjalne wyróżnienie: Marka BMW za zrównoważony rozwój w BMW Group

specjalne wyróżnienie: Produkt finansowy roku - Lexus Kinto One i oferta na RX Final Edition

Design Moto - Volkswagen ID Buzz

Działanie reklamowe na polskim rynku - marka Porsche za akcję "Porsche Scopes by Porsche"

The Best of Moto 2020, statuetki Zuzanna Krzyczkowska

Kochamy motoryzację, ale nie boimy się trudnych pytań i tematów. Dlatego na gali The Best of Moto przygotowaliśmy niespodziankę

A więc znamy już wszystkich zwycięzców... Został nam jeszcze jeden rozdział naszej gali. Na tyle ważny, że to od niego cała uroczystość się zaczęła. W relacji odwróciliśmy trochę kolejność, żeby najpierw pogratulować zwycięzcom. To w końcu był ich wieczór. Tomasz Korniejew, prowadzący galę, tuż po przywitaniu zaprosił na scenę Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland.

To właśnie podczas The Best of Moto 2022 opublikowano raport UN Global Compact Network Poland. Powstał we współpracy z ekspertami oraz firmami partnerskimi przedstawia drogę do niskoemisyjnego transportu w oparciu o trzy filary.

Pierwszym i najważniejszym jest zmniejszenie popytu na transport. Drugim filarem jest dążenia do dekarbonizacji sektora jest systemowa zmiana środków transportu na mniej emisyjne. Ostatnim filarem, na którym skupia się w publikacji, jest transformacja energetyczna w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym.

W 2023 roku wracamy z kolejną edycją. Do zobaczenia!

Organizatorem plebiscytu The Best of Moto jest Moto.pl, jeden z czołowych serwisów motoryzacyjnych w polskim internecie należący do portalu Gazeta.pl, którego redakcja codziennie dzieli się z tysiącami fanów motoryzacji informacjami, testami, opiniami i poradami na temat samochodów.

Dziękujemy, że byliście z nami. Wszystkim zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy. Widzimy się za rok! - redakcja Moto.pl