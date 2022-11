Kiedy tak naprawdę silnik jest rozgrzany? Wskaźnik wprowadza w błąd

Wskaźnik temperatury silnika pokazał właśnie 90 stopni Celsjusza. Jednostka jest już zatem rozgrzana. To stwierdzenie, które jest kluczowe z punktu widzenia zimowej eksploatacji. Niestety to też stwierdzenie, które stanowi pewne uproszczenie. Bo wskaźnik temperatury silnika nie zawsze oznacza, że rozgrzany jest także olej smarujący jego elementy. A sam temat oleju często poruszamy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Temperatura silnika a temperatura oleju. To nie to samo?

Temperatura silnika jest mierzona na podstawie odczytów dotyczących płynu chłodniczego. Nie musi to mieć i często nie ma wiele wspólnego z temperaturą oleju. To dwa różne wskaźniki. Tak, temperatura silnika może być pewnym prognostykiem. Nadal warto jednak pamiętać o tym, że gdy płyn chłodniczy zdąży już osiągnąć 90 stopni, olej często ma niespełna 50 stopni.

Stojąc w korku bez problemu samochód osiągnie temperaturę roboczą płynu chłodniczego. Olej nie rozgrzeje się jednak do blisko 90 stopni Celsjusza w takich warunkach. Nie ma na to szans.

Płyn chłodniczy nagrzewa się szybciej. Układ chłodzenia wykorzystuje sztuczki

Co decyduje o działaniu tego efektu? Olej musi wyciągnąć całą temperaturę z silnika i spalania stukowego. A do tego jeżeli jednostka nie posiada chłodnicy oleju, może nie mieć gdzie oddać nadmiaru ciepła. Układ chłodzenia ma natomiast do dyspozycji pewne sztuczki. Zaraz po starcie może zamknąć krążenie płynu w małym układzie. To przyspieszy jego nagrzanie. Podczas dynamicznej jazdy natomiast ma do dyspozycji układ duży, a w tym chłodnicę. Te pozwalają na szybkie wytracenie nadmiaru ciepła.

Uważaj na temperaturę oleju. I pamiętaj o...

Zrozumienie tej zależności prowadzi tak naprawdę do kilku wniosków. Mowa o:

Nawet gdy wskaźnik temperatury zimą pokazuje wartość 90 stopni, nie przesadzajcie z osiągami. Olej nadal jest zimny, a elementy silnika nie są w pełni chronione.

Podczas jazdy autostradowej nie należy trzymać gazu w podłodze przez całą jazdę. W takim przypadku wskaźnik temperatury będzie pokazywał wartość optymalną, ale olej osiągnie nawet 250 stopni Celsjusza w okolicy pierścieni tłokowych i turbosprężarki.

Najlepiej byłoby kontrolować i temperaturę cieczy chłodzącej, i oleju. To jednak nie jest często możliwe. Wskaźniki temperatury oleju posiadają standardowo głównie samochody sportowe.

Niedogrzany olej jest groźny i to z trzech powodów

Niedogrzany olej jest groźny dla silnika z trzech powodów. Powoduje że:

rosną siły tarcia wewnątrz jednostki napędowej, a więc i rośnie spalanie. To popularny efekt zimą. osłabia się smarowanie elementów silnika. To w perspektywie długofalowej eksploatacji może przynieść widmo konieczności przeprowadzenia generalnego remontu. Najpierw powstaną mikrouszkodzenia. Uszkodzenie będzie postępować stopniowo i początkowo prawie niezauważalnie. z niedogrzanego oleju nie odparowuje ani woda, ani paliwo. Tym samym środek smarny jest zanieczyszczany, częściej wymaga wymiany i słabiej smaruje.

Powyższy opis bez wątpienia brzmi groźnie. Całe szczęście o takich okolicznościach wiedzą nie tylko mechanicy, ale i producenci motoryzacyjni. Właśnie dlatego współczesne silniki są o wiele lepiej przygotowane do jazdy w warunkach niedogrzanego oleju. Nie, to nie oznacza że do usterki nie dojdzie nigdy. To jedynie oznacza, że jej widmo zostanie odwleczone w czasie. I to tak naprawdę od zachowań kierowcy zależy jak bardzo.