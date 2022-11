Wydrążony tunel na S1 ma 830 metrów długości. Do przebicia jest jeszcze jeden

Drogowcy pracujący przy budowie trasy S1 na odcinku Przybędza - Milówka wydrążyli tunel we wschodnim stoku masywu Baraniej Góry. To jednak nie koniec prac, bo do przebicia jest jest jeszcze jeden tunel.

6 Fot. GDDKiA Otwórz galerię Na Gazeta.pl