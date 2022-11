Wielki finał The Best of Moto 2022 już jutro! Możemy spodziewać się niespodzianek

Już w czwartek o 19:30 rozpocznie się uroczysta gala The Best of Moto 2022. Możecie ją śledzić na żywo i na Moto.pl, i na Gazecie.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy! Poznamy wielkich zwycięzców w wielu prestiżowych kategoriach. A który model zostanie Samochodem Roku?

Jak w każdej edycji, również w 2022 r. przygotowaliśmy dla wszystkich niespodziankę. Podczas gali zostanie opublikowany raport o zrównoważonym transporcie.

Zobacz wideo Zapraszamy na galę The Best of Moto 2022!

Organizatorem plebiscytu The Best of Moto jest Moto.pl, jeden z czołowych serwisów motoryzacyjnych w polskim internecie należący do portalu Gazeta.pl, którego redakcja codziennie dzieli się z tysiącami fanów motoryzacji informacjami, testami, opiniami i poradami na temat samochodów.

To już piąta edycja naszego plebiscytu. Do tej pory Samochodami Roku zostały Kia Stinger, Porsche 911, Skoda Octavia, Ford Mustang Mach-E i... Wielkiego zwycięzcę 2022 r. poznamy już w czwartek.

Widzimy się 24 listopada o godzinie 19:30!