Znamy cennik Renault Austral. Podstawowa wersja w całkiem słusznych pieniądzach

Renault Austral jest następcą modelu Kadjar. Oparty na płycie podłogowej CMF-CF, SUV mierzy 4,51 m długości, 1,62 m wysokości i 1,83 m szerokości, a rozstaw osi to 2,67 m. Pojemność bagażnika wynosi 500 l, jednak po złożeniu tylnych siedzeń wzrasta ona do 1525 l. Więcej o szczegółach konstrukcyjnych możecie przeczytać w zamieszczonym poniżej artykule.

Przejdźmy zatem do cennika. Otwiera go podstawowa wersja Equilibre z miękką hybrydą 1,3 l o mocy 140 KM i 260 Nm momentu obrotowego, sprzężoną z 6-biegowym manualem. Na jej pokładzie znajdziemy m.in. 8-głośnikowy system audio, 9-calowy ekran systemu infotainment OpenR Link, czujniki parkowania, przednie światła Full LED Pure Vision, system rozpoznawania znaków drogowych (TSR), system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA), a także 17-calowe felgi. W jej przypadku cena to 134 900 zł.

Kolejną pozycją na liście jest wersja Techno wyceniona na 146 tysięcy. Mamy tutaj m.in. większy, bo 12-calowy ekran multimediów, adaptacyjne reflektory LED Adaptive Vision, kamerę cofania oraz 19-felgi. Do wyboru jest także druga jednostka napędowa. To także miękka hybryda o tej samej pojemności, jednak o mocy 160 KM i 270 Nm momentu obrotowego, współpracująca z bezstopniową przekładnią CVT. W jej przypadku cena wynosi już 158 900 zł.

Techno esprit Alpine to trzecia pozycja w gamie. Odznaczająca się bardziej sportowym charakterem wersja otrzymała specjalny pakiet stylistyczny, a także m.in. 20-calowe felgi czy także tapicerkę z Alcantary. Oferowana jest jedynie z 160-konnym silnikiem. Całość za 165 900 zł.

Czwarta w kolejności, Iconic, to wydatek 173 900 zl. W zamian otrzymujemy m.in. zestaw kamer 360 stopni, system Hands Free Parking (HFP), czy też elektrycznie regulowany w 6 kierunkach fotel kierowcy z masażem. W przypadku napędu tutaj także mamy dostępny jedynie 160-konny wariant.

Wisienką na torcie jest odmiana Iconic esprit Alpine za 180 900 zł. W standardzie otrzymujemy liczne systemy bezpieczeństwa i aktywnego wsparcia kierowcy oraz regulowane elektrycznie oba przednie fotele z pamięcią ustawień. I ponownie bez niespodzianek w kwestii jednostki - dostępna jest jedynie 160-konna miękka hybryda.

Oczywiście, dostępną są również liczne dodatki, m.in. pakiet audio Harman-Kardon za 4 tys, czy panoramiczny szklany dach za 3,5 tys. Łatwo jest więc przekroczyć granicę 200 tysięcy złotych. Krążą również słuchy, że zadebiutować ma wersja z przedłużonym rozstawem osi o magicznym dopisku Espace. Na razie jednak klienci będą musieli się zadowolić standardowym Australem.