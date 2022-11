"KN samochód". Kierowcy szukają tego hasła. Wiesz co oznacza?

Kierowcy dosłownie rzucili się w sieci na hasło "KN samochód". To w samych Stanach Zjednoczonych ma 30 tys. wyszukiwań miesięcznie. Oznacza nową markę? Nie. To firma, którą świetnie znasz i której nie do końca wyszła kampania promocyjna.

