Trzy szczyty ze śnieżynką na oponie to symbol alpejski. Bardzo ważny w zimę

Symbole na oponach wciąż mogą wywoływać małe zamieszanie. Nowy system oznaczania ogumienia funkcjonuje od 2021 roku. Dzięki zawartym na nich informacjom kierowcom przede wszystkim jest łatwiej wybrać opony zimowe - na etykiecie pojawią się dane o przyczepności na śniegu i lodzie.

Wcześniej na etykietkach znajdowaliśmy m.in. informację o oporach toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni czy o poziomie generowanego hałasu. Na podstawie tych danych trudno określić parametry opony zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera stopni Celsjusza, a na drogach może pojawić się śnieg i lód. Teraz kierowcy, którzy chcą kupić zimowe opony, powinni zwracać uwagę na tzw. symbol alpejski.

Zobacz wideo Miko Marczyk o pasji, adrenalinie i... strachu. Jak wygląda życie kierowcy rajdowego?

Symbol 3PMSF - opony zimowe

Nowe etykiety zawierają bardzo użyteczną informację o tym, jak dana opona sprawdzi się w zimowych warunkach. Producenci prowadzą w tym celu szczegółowe testy. Mają one polegać na próbie hamowania na nawierzchni pokrytej śniegiem przy temperaturze otoczenia wynoszącej od -2 do 15 stopni Celsjusza (i temperaturze nawierzchni wynoszącej od -4 do -15 stopni Celsjusza). Testy odbywają się po dwugodzinnej ekspozycji opon na ujemną temperaturę.

Jeśli parametry opony będą w normie, na unijnej etykiecie pojawi się tzw. symbol alpejski 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) - płatek śniegu na tle trzech szczytów.

To w pełni przetestowana opona zimowa. Co więcej, symbol śnieżynki na tle trzech szczytów górskich oznacza pełną homologację zimową, która jest obowiązkowa np. w niektórych kurortach alpejskich. Symbol ten stanowi ważną informację nie tylko z uwagi na możliwość otrzymania mandatu w czasie wyjazdu na ferie na narty, ale także daje dowód tego, że ogumienie zostało przygotowane przez producenta do trudnych warunków zimowych.

Unijne etykiety na oponach - nowe od maja 2021 (po lewej) i stare (po prawej) moto.pl

Symbol M+S - co oznacza?

Na niektórych oponach zobaczycie symbol M+S. Oznacza on, że ogumienie powinno nieco lepiej radzić sobie w warunkach, w których na drodze zalega śnieg lub błoto pośniegowe.

To wskazówka producenta, ale M+S nie jest standaryzowane. Nie daje oponie homologacji, a to oznacza np. jadąc do Austrii na narty na oponach posiadających symbol M+S, a nie 3PMSF, kierowca nadal ryzykuje mandatem. W świetle prawa M+S nie oznacza bowiem przystosowania do warunków panujących w sezonie zimowym.

Opony 3PMSF czy M+S?

Jeżeli kierowca szuka opony zimowej lub wielosezonowej z homologacją zimową, powinien poszukiwać symbolu płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich. Tylko on zagwarantuje mu pewne właściwości w sytuacji, w której na drodze zalega śnieg, błoto pośniegowe czy lód. Też tylko 3PMSF sprawi, że w krajach, w których jest obowiązek jazdy na zimówkach, nie otrzyma dotkliwego mandatu.

Symbol M+S może stanowić jedynie informację dodatkową. Przy czym nie oznacza on jednocześnie możliwości trakcyjnych typowo zimowych czy faktu, że opona z całą pewnością jest całoroczna.

Czy każdy kierowca na zimę musi mieć w aucie opony 3PMSF? Niekoniecznie. Jeśli nie planujecie wyjazdu w góry albo do kraju, gdzie zimówki są obowiązkowe, a jeździcie głównie po mieście, to w zimę powinny wam wystarczyć opony całoroczne bez tego oznaczenia. Wszystko zależy od tego, gdzie jeździcie. Porządne zimówki 3PMSF dają jednak pewność, że zima was nie zaskoczy.

Czy da się jeździć na oponach letnich zimą?

Zgodnie z nowymi ustaleniami, parametry opon zostały ograniczone do pięciu klas (od A do E). Opona z oznaczeniem A ma najniższe opory toczenia (co przekłada się na zużycie paliwa), jest najcichsza i ma najkrótszą drogą hamowania na mokrej nawierzchni.

Kolejną nowością, której do tej pory próżno było szukać na etykietach, jest informacja o ścieralności opony. Opona samochodowa podczas całego cyklu użytkowania traci około dwóch kilogramów startej gumy, która trafia na drogę, a także do atmosfery w postaci mikrocząsteczek i gumowego pyłu. Resztki gumy zanieczyszczają środowisko (głównie wodę i glebę), dlatego na nowych etykietach znajdziemy informację o ścieralności, by móc wybrać ogumienie jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

Nowe etykiety na oponach, od maja 2021 fot. ETRMA