Dwa pasy na S19 pod Rzeszowem potwierdzone. Wiemy do kiedy potrwa budowa

Drogowcy potwierdzają, że pod Rzeszowem zostanie zlikwidowane tzw. wąskie gardło, powodujące utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni na trasie S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka, poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

GDDKiA podpisało umowę na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej, zgodnie z którą wszystkie prace powinny zostać ukończone w czwartym kwartale 2026 r. Inwestycję zrealizuje firma Strabag, a wartość kontraktu to 272 830 814,75 zł.

Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą pierwszą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 21 zadań o łącznej długości blisko 275 km i wartości około 10,5 mld zł

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Via Carpatia pod Rzeszowem zyska kolejny pas drogi Fot. GDDKiA

Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

Aktualnie S19 na tym odcinku ma trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 tony na oś. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km.

Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Eskortowałem maszynę TBM przez Warszawę. Wróciłem z tarczą

Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne, infrastruktura techniczna oraz rozbudowany zostanie MOP Stobierna. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), przejazd gospodarczy i dwa przepusty.

W zakresie ochrony środowiska zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 4 zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.

