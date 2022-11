Sprzedano dużo aut w Unii Europejskiej. Więcej niż rok temu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W Unii Europejskiej sprzedaje się coraz więcej samochodów. W październiku sprzedano 745.855 samochodów, czyli więcej niż w analogicznym okresie z ubiegłego roku.

Jak podaje Samar, najnowsze wyniki rejestracji nowych aut są lepsze o 12,2 proc. w stosunku do zeszłego roku. Jednak specjaliści z ACEA zauważają, że jest to gorszy wynik niż ten w 2019 r., czyli roku przed pandemią.

Wszystkie kluczowe rynki w październiku znajdowały się na plusie: Niemcy (16,8 proc.), Włochy (14,6 proc.), Hiszpania (11,7 proc.). We Francji wynik również był na polusie, ale nie tak spektakularny jak na wcześniej wspomnianych rynkach – 5,5 proc.

Co ciekawe, pomimo dobrych wyników, to od stycznia do końca października tego roku branża odnotowała spadek – -8,1 proc. Największe spadki odnotowano we Włoszech (-13,8 proc.), Francji (-10,3 proc.), Hiszpanii (-5,8 proc.) i Niemczech (-5,5 proc.). Jest to pokłosie strat spowodowanych od stycznia do lipca.

Jak dalej podaje Samar na bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w Polsce w październiku zarejestrowano 32.001 nowych pojazdów. Mniej niż we wrześniu (o 10,66 proc.), ale więcej niż rok wcześniej (o 2,37 proc.).

Od stycznia do końca października zarejestrowano w Polsce 348.697 pojazdów.