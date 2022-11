Urokliwy jak cegła, czyli wspaniałe Volvo 240

Rok 1974 rewolucja w Szwecji

Rok 1974 był dla Szwedów przełomowy. Wiosną ABBA podbiła serca Europejczyków piosenką "Waterloo", a 18-letni Björn Borg pokonał całą tenisową elitę, wygrywając French Open. Lato tego roku należało natomiast do Volvo, które zaprezentowało jeden z najważniejszych modeli w swojej historii.

21 sierpnia przedstawiciele mediów po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć, oraz przejechać się nowym autem z serii 200. Wtedy rozpoczęła się długa historia tego modelu.

Volvo 240 zostało zbudowane na bazie serii 140, jednak wiele elementów zostało dopracowanych i zmienionych.

Innowacje dotyczyły jednak głównie przodu, którego wygląd w dużym stopniu zainspirowany był przez eksperymentalny bezpieczny samochód Volvo – VESC, zaprezentowany dwa lata wcześniej. Stąd też, w 240-tce najbardziej wyróżniały się obszerne zderzaki – samochód był dłuższy od serii 140 aż o13 cm.

Przód auta to przede wszystkim nowy projekt wykorzystujący kolumny MacPhersona oraz zębatkowy układ kierowniczy. Pod maską samochodu także było ciekawie – opracowany przez inżynierów Volvo silnik B21 osiągał moc 97 KM w wersji z gaźnikiem oraz 123 KM w wersji z wtryskiem paliwa. Silnik ten, od malowania bloku silnika, zyskał nazwę Red Block i należy do najtrwalszych jednostek napędowych, jakie kiedykolwiek zastosowano w samochodach osobowych.

Samochód dla każdego – od kombi po limuzynę

Przez lata Volvo 240 było produkowane w wielu różnych wersjach. Oprócz wersji dwu-, cztero- i pięciodrzwiowych, była również dostępna luksusowa wersja coupe – 262C, zbudowana przez włoską firmę Bertone. W ofercie znalazły się też modele 264TE i 245T, wydłużone aż o 70 cm.

264 Top Executive to luksusowa wersja limuzyna, natomiast 245 Transfer – kombi o zwiększonych o 70 cm wymiarach. Co ciekawe, ten ostatni używany był m.in. do transportu szkolnego w rejonach wiejskich.

Różnorodność Volvo 240 widoczna była również pod maską poszczególnych wersji auta. W październiku 1974 roku rozpoczęła się produkcja bardziej luksusowej serii 260. Model 264 został wyposażony w nowy 2,7 litrowy, 140 konny silnik V6.

Pierwszy Diesel z sześcioma cylindrami i najszybsze kombi

W roku 1979 zaprezentowano wersję 240 D6, która była pierwszym w historii samochodem osobowym z sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym. Dwa lata później rozpoczęto produkcję 244 Turbo o mocy 155 KM. Jednak prawdziwa sensacja nadeszła później, był nią model 245 Turbo – pierwsze kombi seryjnej produkcji wyposażone w silnik benzynowy z turbo.

Volvo 240 fot. Volvo

Volvo 240 fot. Volvo

Volvo 240 fot. Volvo

Ekologia i bezpieczeństwo

Możemy przyjąć, że pierwszy na świecie prawdziwie ekologiczny samochód został stworzony pod koniec 1976. Właśnie wtedy Volvo zaoferowało na rynek kalifornijski auta z serii 200 z trójdrożnymi katalizatorami i czujnikami Lambda. Dzięki nim ok. 90 proc. szkodliwych gazów było neutralizowanych w katalizatorze. Wysiłki szwedzkiej marki na rzecz środowiska zostały docenione. Pod koniec lat siedemdziesiątych Volvo zdobyło m.in. nagrodę American National Environmental Industry Award, a model 240 został uznany przez California Air Resources Board za najbardziej ekologiczne auto w Ameryce.

Wizytówką marki od zawsze było bezpieczeństwo. Również w tej kategorii doceniono samochody z serii 200. Auta zostały wyróżnione m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie Volvo otrzymało nagrodę Don Safety a pod koniec lat osiemdziesiątych, według Highway Loss Data Institute, Volvo 240 kombi było najbezpieczniejszym samochodem w tej klasie w USA.

Przejście do legendy motoryzacji

Ostatni samochód Volvo 240 opuścił linię produkcyjną w Göteborgu 5 maja 1993 r. Podczas specjalnej ceremonii prezes Volvo Pehr G. Gyllenhammar przekazał klientowi klucze do ostatniego auta tej serii. O klasie samochodu świadczy również fakt, że sam prezes posiadał kilka egzemplarzy 240-ki. Nikt nie przewidywał, że samochód Volvo przetrwa na rynku aż 19 lat. W historii motoryzacji niewiele aut może pochwalić się tak długim stażem.

Volvo serii 200 jest jednym najliczniej reprezentowanych modeli firmy. W sumie w latach 1974-1993 wyprodukowano 2 862 573 aut, z czego 2 685 171 to 240-tki a 177 402 to 260-ki.

Sportowe oblicze 240 Turbo

„Latająca cegła" – jak pieszczotliwie nazywano Volvo 240 Turbo – zwyciężyło w dwóch prestiżowych seriach wyścigowych European Touring Car Championship (ETC) oraz Deutsche Touringwagen Meisterschaft (DTM). Warto zatem przypomnieć i to oblicze modelu 200

Gdy w roku 1981 Volvo zaprezentowało swój model 240 z silnikiem turbodoładowanym, otworzył on zupełnie nowy segment rynku dla szwedzkiego producenta.

240 Turbo demonstrowało możliwości marki, a produkowane przez nią auta były nie tylko legendarnie bezpieczne i trwałe, lecz także szybkie i bardzo dobrze się prowadziły. Dzięki doładowaniu, silnik o pojemności 2.1- litra generował 155 KM, co oznaczało osiągi na poziomie 9 sekund do setki oraz prędkości maksymalną 195 km/h. Wówczas Volvo 240 Turbo z nadwoziem kombi było najszybszym seryjnie produkowanym kombi na świecie.

Oczywiście, aby startować w wyścigach trzeba było zaproponować mocniejszy model. Ze względu na przepisy serii wyścigowych, konieczne okazało się wyprodukowanie 500 tzw. samochodów ewolucyjnych, które pozwoliły na homologowanie wersji wyścigowej. Tak powstało Volvo 240 Turbo Evolution.

W lipcu 1983, auta przeszły na terenie USA inspekcję homologacyjną. Samochody różniły się szeregiem rozwiązań technicznych, które miały na celu poprawienie osiągów auta.

W wyścigowym Volvo montowano turbodoładowany silnik, o podniesionym do 1,5-bara ciśnieniu doładowania. Zastosowano aluminiową głowicę, kute tłoki, a także stworzony specjalnie dla tego modelu system wtrysku K-Jetronic. W efekcie moc silnik wynosiła ok. 300 KM, a auto rozpędzało się do 260 km/h.

Wszystkie zewnętrzne elementy poszycia, takie jak maska, czy drzwi zostały wykonane z cieńszego metalu w stosunku do tego zastosowanego w autach produkcyjnych. Tylna oś została odchudzona o 6 kg, a w układzie hamulcowym zamontowano 4-tłoczkowe zaciski oraz wentylowane tarcze. Dzięki specjalnemu systemowi szybkiego tankowania auta, można było wlać do baku 120 litrów wysokooktanowego paliwa w zaledwie 20 sekund.

Złotymi zgłoskami na kartach historii szwedzkiej marki zapisał się dzień 13 października 1985 roku, kiedy to po finałowym wyścigu na portugalskim torze Estoril Volvo zdobyło tytuł mistrza serii ETC.

Dobre wieści płynęły także z Niemiec, gdzie Per Stureson zwyciężył w serii DTM po jednym zwycięstwie oraz pięciokrotnych lokatach na podium.

Doskonałe wyniki święciły także Volvo startujące w wyścigach samochodów turystycznych w Finalndii, Portugalii oraz Nowej Zelandii.

Co więcej, rajdowe Volvo 240 przystosowane do ruchu lewostronnego zwyciężyło w Szkockim czempionacie w roku 1985.

Te sportowe sukcesy są zapewne mniej znane niż tradycyjna sylwetka Volvo zwanego pieszczotliwie cegłą. Cegłą, która stała się legendą Volvą w Europie i w USA.

Volvo 240 Turbo fot. Volvo

Volvo 240 Turbo fot. Volvo