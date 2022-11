Chciał przejechać motocyklistę. Miał podrobioną odznakę [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Niektórzy uważają, że są lepsi od innych. Jak mają broń i „odznakę" sądzą, że są nietykalni. Jednak kara każdego spotka, nawet takich, którzy najwięcej się rzucają.

Zobacz wideo Motocyklista jechał na jednym kole. Nie zatrzymał się do kontroli i zdołał uciec

W internecie pojawił się krótki film, który można zobaczyć pod tym adresem. Pierwotnie został udostępniony na Reddicie.

Kamera na kasku motocyklisty zarejestrowała jak pickup Chevrolet Silverado niemal zmiótł go z drogi. Na zwolnionym tempie widać, jak samochód mija motocykl dosłownie o centymetry. Miało to miejsce gdzieś w USA.

Całe szczęście nie doszło do bezpośredniego kontaktu. Następnie motocykliści machają do kierowcy auta, aby ten się zatrzymał. Niestety zamiast to zrobić, ten próbuje ich wyprzedzić i jedzie z prędkością 186 km/h.

Wyprzedzanie. Czy można na chwilę przekroczyć dozwoloną prędkość? Wysokie mandaty

W pewnym kierowca pickupa dochodzi najwyraźniej do wniosku, że nie da rady uciec przed sportowymi motocyklami i zatrzymuje się na poboczu. Wychodzi z auta i lekko zataczając się zmierza ku motocyklistom. W tym czasie podnosi koszulkę, pod która widać broń i coś co ma przypominać odznakę.

W oryginalnym poście znajduje się informacja, że mężczyzna był pijany i pokazywał fałszywą odznakę. Autor nagrania nie wie, czy broń była legalna. Pod sam koniec widać, jak ostatecznie pijany „szeryf" zabierany jest przez prawdziwych funkcjonariuszy i jest sadzany do radiowozu.

Trudno jest jednak stwierdzić czy opisana sytuacja przez autora jest prawdziwa. Nie ma ani dźwięku, ani oficjalnego komunikatu. Jeśli jednak to prawda, to można zaobserwować jak jedna zła decyzja prowadzi do kolejnej i tak dalej. Całe szczęście nikt nie odniósł obrażeń podczas zaistniałej sytuacji.