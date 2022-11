Policyjny dron to inwestycja, która szybko się zwraca. Nagrał 46 wykroczeń w 16 minut

Policyjne drony są często wykorzystywane przez policję w całym kraju. W ostatnim czasie taki sprzęt odebrali funkcjonariusze z Bielska-Białej. Co kilka dni są organizowane akcje kontrolne z udziałem drona DJI Matrice 300 RTK. To zaawansowany i nowoczesny sprzęt, którego zakup to kosz około 100 tys. zł.

Drogówka wykorzystuje drona w pobliżu przejść dla pieszych, gdzie kierowcy i piesi popełniają mnóstwo wykroczeń. Jeden z lokalnych serwisów internetowych postanowił sprawdzić, co widzą policjanci podczas monitorowania okolicy przy pomocy drona, a także ile potencjalnych mandatów mogą wystawić w ciągu godziny funkcjonariusze. Okazuje się, kwoty robią wrażenie.

Dziennikarze z portalu bielskiedrogi.pl doliczyli się, że wystarczy zaledwie 16 minut, żeby zarejestrować 46 wykroczeń polegających na wyprzedzaniu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Każde z nich, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, oznacza mandat w wysokości 1,5 tys. zł.

Policyjny dron może spędzić w powietrzu nawet godzinę, więc przy utrzymaniu tempa popełnianych wykroczeń wychodzi nawet 180 występków zarejestrowanych na karcie pamięci za jednym zamachem. Gdyby za każdym razem funkcjonariusze wpisywali na bloczku mandatowym maksymalną kwotę, budżet wzbogaciłby się o jakieś 280 tys. zł.

Oczywiście to tylko teoretyczne wyliczenia, ponieważ policja musiałaby po kolei zatrzymywać każdego kierowcę, skontrolować i na koniec wypisać mandaty. Godzinny zysk byłby z pewnością o wiele niższy. Jednak to nie zmienia faktu, że policyjne drony są bardzo dochodową inwestycją. Coraz częstsze akcje tylko dowodzą tej teorii.