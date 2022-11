Honda CL500 na rok modelowy 2023. Styl retro nadal w modzie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Honda ma długą historię lekkich motocykli. Tak właśnie powstał model CL. Ten na rok 2023 można spersonalizować, jak się chce.

Koncepcja rozwoju stosowana od początku prac nad projektem CL500 to "bądź sobą". Motocykl ten, skierowany jest do młodej, świadomej swojego stylu grupy klientów. Ma poradzić sobie z codziennymi dojazdami do pracy, długimi weekendowymi przejażdżkami, a nawet lekkim terenem.

Szeregowy, dwucylindrowy silnik o pojemności 471 cm3, to odpowiednia jednostka dla posiadaczy prawa jazdy A2, która wytwarza 34,3 kW mocy i moment obrotowy wynoszący 43,4 Nm. Sześciobiegowa skrzynia biegów współpracuje ze sprzęgłem antyhoppingowym.

Długoskokowe zawieszenie obejmuje 41?milimetrowy widelec teleskopowy i regulowane amortyzatory tylne, a koła – 19?calowe z przodu i 17?calowe z tyłu – są wyposażone w opony o bieżniku blokowym. Siła hamowania z przodu i z tyłu modulowana jest przez system ABS.

Wszystkie elementy oświetlenia są wykonane w technice LED, zespół wskaźników to kompaktowy, negatywowy wyświetlacz LCD, a funkcja Emergency Stop Signal (ESS) wykorzystuje tylne kierunkowskazy jako światła awaryjne przy nagłym, ostrym hamowaniu.

Model CL500 przygotowany na rok 2023 będzie dostępny w następujących opcjach kolorystycznych: Candy Energy Orange, Mat Laurel Green Metallic, Candy Caribbean Blue Sea, Mat Gunpowder Black Metallic.

Co się tyczy designu to wykorzystano zbiornik paliwa o zaokrąglonych kształtach, natomiast pochylony tłumik z osłoną termiczną ze stali nierdzewnej stanowi nawiązanie do historycznych konstrukcji. Dzięki zamieszczeniu siedziska na wysokości 790 mm oraz smukłej jego środkowej części, zapewniono łatwy dostęp do podłoża i ergonomiczną pozycję nóg. Po bokach osłonięto elementy ramy, które utrudniałyby przyjęcie pozycji stojącej, a niska tylna część motocykla zapewnia łatwy dostęp dla pasażera. Zaczep do mocowania kasku można łatwo zdemontować za pomocą kluczyka zapłonu i pozostawić w garażu.

Nisko osadzony reflektor o średnicy 175 mm ma klasyczną formę, jednak mieści cztery diody LED z grubymi wewnętrznymi soczewkami. Małe, 55-milimetrowe okrągłe kierunkowskazy LED otrzymały tradycyjny wygląd i znajdują się po obu stronach cienkiego, owalnego światła tylnego LED.

Dla CL500 dostępna jest pełna gama oryginalnych akcesoriów Hondy, służących do personalizacji motocykla zgodnie z preferencjami właściciela. Tylna rama pomocnicza pozwala na montaż mniejszych akcesoriów i miękkich sakw tylnych, a tylny bagażnik służy również do mocowania kufra górnego o pojemności 38 litrów. Dla wysokich kierowców dostępne jest opcjonalnie siedzenie wyższe o 30 mm, wykończone w kolorze brązowym, z czarnym podwójnym szwem.

Wśród kosmetycznych dodatków, które wzbogacają klasyczny styl off-roadowy, znalazły się lekkie polipropylenowe tablice boczne na numery startowe, szyba przednia, osłony dłoni i wysoki przedni błotnik. Czysto praktyczne akcesoria to z kolei podgrzewane manetki, gniazdo ładowania ACC i osłony tylnych amortyzatorów.