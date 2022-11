Do Polski przyjechał już Peugeot 408. Ceny od 143 000 złotych i od razu wersja Allure

Ile będzie kosztował Peugeot 408 w Polsce?

Już za dwa tygodnie będziemy mieli okazję dokładnie sprawdzić nowego Peugeota 408 podczas premierowych pierwszych jazd. Niewiele później, bo już w styczniu, do polskich kierowców trafią pierwsze spalinowe, 130-konne samochody. Kolejny miesiąc to przyjazd do kraju wersji hybrydowych, z których producent jest najbardziej dumny.

Peugeot 408: jest podobny zupełnie do niczego

Ambitnie celuje w sprzedaż pół na pół, ale doświadczenie z innych modeli Peugeota każe raczej sądzić, że, przynajmniej na początku, to 408 1.2 PureTech będzie stanowił większość sprzedaży nad Wisłą. Cennik bazowej propozycji w gamie otwiera 143 000 złotych. Gdzieś w przyszłym roku klasyczny trzycylindrowy benzyniak zostanie zastąpiony przez tę samą jednostkę, ale z układem miękkiej hybrydy.

Dwie pozostałe wersje to hybrydy ładowane z gniazdka z silnikiem 1.6 THP o łącznej mocy 180 lub 225 KM. To dokładnie ten sam napęd, co w Peugeocie 308. Możemy się więc spodziewać niezłych osiągów i kilkudziesięciu kilometrów na samym prądzie w realnym życiu. Ile dokładnie, to powiemy wam po pierwszych jazdach. Peugeot obiecuje 62 km wg WLTP. Ceny startują odpowiednio od 190 550 i 202 850 złotych.

Z czasem ofertę uzupełni jeszcze wersja stuprocentowo elektryczna. Szczegółów nie znamy, ale na 99 proc. również będzie to dokładnie ten sam e-napęd, co w 308.

Wyposażenie Peugeota 408

Nad Wisłę nie przyjadą bazowe wersje wyposażenia. Polski cennik otwiera już naprawdę bogato wyposażona wersja Allure. To właśnie dla niej podaliśmy ceny 1.2 PureTech 130 i 180-konnej hybrydy. Tak prezentują się najciekawsze punkty wyposażenia standardowego:

Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja wraz z AirQuality System

System aktywnego monitorowania pasa ruchu

Automatyczne sterowanie światłami mijania/ drogowymi

System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu

Bezprzewodowyinterfejs Mirror Screen (Apple CarPlay /Android Auto)

Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles

Wbudowana nawigacja satelitarna

System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)

HYBRID: System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych(kamera + radar)

System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych(kamera + radar) HYBRID: Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go Peugeot i Cockpit® z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10"

HYBRID: System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych

System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych Reflektory przednie LED

Oświelenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru koloru

Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania

Przyciemniane szyby boczne tylne oraz szyba drzwi bagażnika

225-konna hybryda dostępna jest od wyższej wersji Allure Pack. Poszerza ona powyższą listę o:

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu

Czujniki parkowania z przodu

System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych

Długodystansowy system monitorowania martwego pola

Ostrzeganie podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów

Kto powinien zainteresować się Peugeotem 408?

Peugeot 408 ma interesujące wymiary: 469 cm długości, 185 cm szerokości i 148 cm wysokości, a jego rozstaw osi mierzy 279 cm. To całkiem sporo jak na kompaktowy model. W ofercie wpisze się pomiędzy 308 i 508, ale zerka też na wszelkiej maści crossovery i SUV-y. W koncernie Stellantis bardzo bliskim modelem jest trochę mniejszy Citroen C4 X. Poza krewniakiem Peugeot 408 będzie patrzył głównie na Kię XCeed i Renault Arkanę. Ma też ambicje poważnego podgryzania klasy premium.

Świadczy o tym bogate wyposażenie (nowe multimedia i armia systemów z kamerą Night Vision na czele), piękne wykończenie w wyższych wersjach oraz awangardowa stylistyka.

Z drugiej strony Peugeot 408 chce uchodzić za prymusa pod względem przestronności i praktyczności, który pod tym względem uciekł z segmentu C i może się wyróżniać na tle większych aut oraz SUV-ów. Rzeczywiście miejsce na nogi na tylnej kanapie imponuje, choć mam wrażenie, że miałem go mało na głowę (180 cm wzrostu), na pewno przyjrzę się temu bardziej za dwa tygodnie i wrócę do was z wrażeniami.

Nie mam za to żadnych zastrzeżeń do bagażnika. Nawet w wersji hybrydowej, gdzie trochę przestrzeni zabiera akumulator, ma 471 l. Jeśli zdecydujecie się na wersję z klasycznym napędem, to wrzucicie do niego naprawdę wszystko. 536 l w szeroko pojętym segmencie C to znakomity wynik.

Peugeot 408 - czekamy na test

Już niedługo sprawdzimy, jak jeździ Peugeot 408, a jego praktyczność poddamy prawdziwej próbie. Zapowiada się bardzo ciekawa premiera i samochód, który wjedzie idealnie pomiędzy kilka segmentów. Czy znajdzie dla siebie miejsce na polskim rynku? Zobaczymy!