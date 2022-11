Kierowcy stracili swoje ulubione tablice rejestracyjne. Wiemy, czemu nie w Warszawie

Wrocław, Poznań i Kraków to pierwsze miasta w Polsce, które wyczerpały już dotychczasowy zasób dostępnych wyróżników. Na ulicach tych miast zaczynają się pojawiać samochody z zupełnie nowymi tablicami rejestracyjnymi.

REKLAMA

Używasz bezzasadnie małych tablic? Twoje auto nie przejdzie przeglądu, a tobie grozi mandat

We Wrocławiu skończyły się numery rejestracyjne z oznaczeniem DW. Wydział komunikacji w stolicy Dolnego Śląska wydaje już ostatnie egzemplarze piątej odmiany tablic, które składają się z wyróżnika DW i występującej po nim jednej cyfry, dwóch liter oraz dwóch cyfr. Po zakończeniu ostatniej serii zaczęto wydawać nowe tablice z oznaczeniem DX oraz pięcioma cyframi następującymi po nim. Wcześniej można było spotkać motocykle z takimi numerami rejestracyjnymi.

W Krakowie skończyły się już tablice rejestracyjne z oznaczeniem KR. Zamiast nich pojawiają się już pierwsze samochody z tablicami KK i pięcioma cyframi. Ta sama sytuacja przydarzyła się w Poznaniu. Tablice z wyróżnikiem PY, które dotychczas były montowane na motocyklach, trafią do samochodów. We wszystkich powyższych przypadkach należy zakładać, że zasób nowych tablic rejestracyjnych wystarczy na co najmniej dwie dekady.

Zobacz wideo [MATERIAŁ SPONSOROWANY] "Lodowy pałac" w Szczecinie robi wielkie wrażenie. Podobnie jak Mercedes-AMG SL Roadster, który nas tam zawiózł

Jak tworzone są tablice rejestracyjne w Polsce?

Początek każdej tablicy rejestracyjnej to jedna, dwie lub trzy litery. Z pierwszej możemy wyczytać, z jakiego województwa jest dany samochód. Kolejne oznaczają powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu, jeżeli dwie - powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Weźmy jako przykład wrocławskie tablice. D to województwo dolnośląskie, a W (a teraz X) oznacza Wrocław.

Inne zasady przyjęto dla największego miasta w Polsce. W warszawskich tablicach druga litera oznacza dzielnicę. I tak WE to Mokotów, a WY - Wola. Takie podejście do tablic sprawiło, że w urzędach stolicy jeszcze długo powinno wystarczyć dostępnych kombinacji.

Co oznaczają kolejne litery i cyfry? To wyróżnik pojazdu. I tu ciekawostka. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, ponieważ są zbyt podobne do cyfr 8, 0, 1, 0, 2.

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne. Podział na województwa

Każde województwo ma przypisaną jedną literę alfabetu, znajdującą się na pierwszym miejscu ciągu znaków. Oto one: