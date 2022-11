Kradzież stulecia. Włamał się do auta po 2 zł

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Czasem ktoś ma pecha, a ktoś inny szczęście. O pechu może mówić pewien włamywacz, a o szczęściu właściciel samochodu, do którego chciał się włamać.

W miniony czwartek około 12:30 policjanci wracali z patrolu po Białołęce, w tym także z interwencji. Wtem zobaczyli w jednej z zatoczek mężczyznę, który zachowywał się nienaturalnie przy ciemnym Seacie.

Gdy podeszli bliżej okazało się, że mężczyzna za pomocą klucza nasadowego i noża technicznego próbował się dostać do środka auta. Był to 34-letni mieszkaniec Pragi Północ.

Jak tylko funkcjonariusze podeszli do niego, to przyznał się, że próbował włamać się do auta, aby pozyskać oszałamiającą sumę 2 złotych i 50 groszy, które znajdowały się na siedzeniu kierowcy. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a narzędzia zabezpieczyli.

Policjanci z komisariatu przy ulicy Myśliborskiej ustalili właściciela pojazdu, który oczywiście złożył zawiadomienie. Na tej podstawie policjanci mieli możliwość postawienia zarzutu 34-latkowi za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

Co ciekawe mężczyzna odpowie za recydywę. W przeszłości dokonywał podobnych czynów.

Za usiłowanie kradzieży z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd może orzec wobec mężczyzny znacznie wyższą karę.