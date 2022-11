Wielki finał The Best of Moto 2022. Koniec głosowania i ostatnia szansa na nagrody

To już ostatni dzień głosowania. M.in. skuter i wideorejestratory czekają na głosujących w naszym plebiscycie. To wy wybieracie Samochody Roku. Każdy głos to szansa na wygranie atrakcyjnych nagród.

Edycja 2022 to piąta odsłona plebiscytu The Best of Moto. W pierwszej bezkonkurencyjna okazała się nietuzinkowa Kia Stinger. W 2019 r. doceniliśmy najnowszą generację prawdziwej motoryzacyjnej legendy - Porsche 911. Dwa lata temu triumfowała Skoda Octavia, jeden z ulubionych samochodów Polaków. W ostatniej edycji nadszedł czas na auto elektryczne. Najważniejszą statuetkę zgarnął Ford Mustang Mach-E.

Przez cztery lata przyznaliśmy też kilkadziesiąt statuetek w kategoriach specjalnych oraz eksperckich. Rozdaliśmy także wiele nagród naszym czytelnikom, ponieważ każdy głos w plebiscycie The Best of Moto to szansa na ciekawą nagrodę. Nie inaczej jest w edycji 2022.

Zobacz wideo Jaki był najlepszy samochód 2022 roku? Głosujemy w plebiscycie The Best of Moto

Nagrody dla głosujących w plebiscycie The Best of Moto 2022

Głosujący w plebiscycie The Best of Moto pomagają w wyborze Samochodu Roku w głównej kategorii, gdzie ich zsumowane głosy odpowiadają głosowi jednego jurora - tytuł najlepszego auta wybierają wspólnie eksperci i czytelnicy. Za to w 12 kategoriach specjalnych decydujący głos należy już tylko i wyłącznie do głosujących. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach również i w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników głosowania ciekawe nagrody.

Na głosujących czekają w tym roku:

Nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca - Piaggio 1+ rok produkcji 2022 r.

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca (pięcioro laureatów) - Wideorejestrator Mio MiVue™ 848

Wyróżnienie (40 laureatów) - Wosk samochodowy Soft99

Tak było rok temu. Wielcy zwycięzcy poprzedniej edycji The Best of Moto

Kategoria główna. Który model zostanie Samochodem Roku?

Zazwyczaj polskie plebiscyty motoryzacyjne odbywają się według utartych schematów. Samochód roku wybierają jurorzy (najczęściej związani z jedną redakcją) lub internauci. The Best of Moto to jednak wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nigdy w Polsce nikt nie przeprowadzał plebiscytu w taki sposób i na tak szeroką skalę. Nagrodę główną przyzna jury, w którego skład weszli eksperci redakcji Moto.pl oraz Dagmara Kowalska, dziennikarka Radia Chilli Zet.

Swojego faworyta w kategorii głównej wybieracie także wy - nasi czytelnicy. Wasze zsumowane głosy będą odpowiadały głosowi jednego jurora. Czy tak będzie w tym roku? Walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Alfa Romeo Tonale

BMW i7

Citroen C5 X Plug-in Hybrid

Dacia Jogger

DS 4

Ford Ranger Raptor

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid

Mazda CX-60 PHEV

Nissan ARIYA

Opel Astra Hatchback

Range Rover Sport

Renault Megane E-Tech elektryczne

SERES 3

Volkswagen ID. Buzz

Dzisiaj koniec głosowania, w przyszłym tygodniu poznamy zwycięzców

Finał zbliża się wielkimi krokami. Czekamy dzisiaj na wasze ostatnie głosy, ponieważ to właśnie one są kluczowe w plebiscycie The Best of Moto. Nie inaczej jest w edycji 2022. Samochody Roku wybierają nasi czytelnicy. Widzimy się 24 listopada 2022 r. na uroczystej gali. Do zobaczenia!