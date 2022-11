Audi 45 lat temu, czyli trzy wydarzenia, które zmieniły historię firmy

Koniec marki NSU

W marcu 1977 roku w zakładzie w Neckarsulm zjechał z taśm produkcyjnych ostatni NSU Ro 80. Zakończenie produkcji było równoznaczne z wyprodukowaniem ostatniego modelu o historycznej nazwie NSU.

Wielu sympatyków przyjęło wówczas decyzję o zaniechaniu produkcji NSU Ro 80 z dużym smutkiem. „Auto roku 1967" z dwutłokowym silnikiem Wankla wyznaczyło bowiem nowe standardy prowadzenia pojazdu, bezpieczeństwa, komfortu i osiągów. Futurystyczna linia nadwozia w formie klina stała się podstawą nowej stylistyki, która wyznaczyła standardy na kolejne dekady. Silnik Wankla, do którego budowy potrzebne było znacznie mniej części, niż do tradycyjnego silnika, był lżejszy, zajmował mniej miejsca i pracował bardziej równomiernie. To właśnie jego zastosowanie, pozwoliło nadać NSU Ro 80 nowoczesną linię nadwozia z płaską pokrywą silnika. Ostatecznie Ro 80 padł jednak ofiarą kryzysu paliwowego i nowatorskiej konstrukcji.

Oficjalne stanowisko firmy było następujące:

W obliczu żądań społeczeństwa domagającego się oszczędności energii i paliw, zainteresowanego kupnem małych samochodów, produkcja NSU Ro 80 stała się nieopłacalna.

Prawda jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Silnik, który był faktycznie innowacją technologiczną, przerósł możliwości tamtych czasów. Wprawdzie patent tego silnika zakupiły m.in. Porsche, Citroen, Mercedes czy Mazda, ale jedynie Citroen rozpoczął budowę modelu rodzinnego z tym silnikiem (GS Bi Rotor wyprodukowano 847 sztuk). Mazda rozpoczęła pracę nad samochodami sportowymi. Wysokie obroty silnika i wyższe o ok 30% zużycie paliwa, trochę kłóciły się z silnikiem do auta rodzinnego tamtych czasów, ale w sporcie były akceptowalne. Dodatkowym problemem było uszczelnienie obrotowego tłoka.

Tak więc silnik Wankla i NSU zniknęły w roku 1977.

Ponieważ będą zapewne osoby, które zarzucą mi dyletanctwo i pisanie o końcu NSU jako historii Audi, przypominam:

Znak firmowy Audi – cztery koła - symbolizuje marki: Audi, DKW, Horch i Wanderer, połączone w Auto Union. W roku 1969 nastąpiła fuzja Auto Union i NSU. W roku 1985 z Audi NSU i Auto Union AG powstała AUDI AG.

Audi 100 i pięciocylindrowy silnik

W kwietniu 2022 roku świętowano też 45 rocznicę wprowadzenia na rynek Audi 100 drugiej generacji. Zastosowany w tym modelu 5-cylindrowy silnik z wtryskiem benzyny o mocy 136 KM wykorzystywał najnowocześniejsze wówczas rozwiązania techniczne. Ważne bowiem, że pomysł oferowania Audi 100 C2 z silnikiem Wankla (który dałby NSU Ro 80 następcę w gamie Audi), został odrzucony w 1977 roku po kompleksowym teście floty z nowo opracowanym silnikiem o mocy ok. 180 KM. Opłacalność takiej innowacji była bowiem wątpliwa.

Zamiast tego, konstruktorzy rozszerzyli czterocylindrowy silnik dysponujący pojemnością 1,6 l o jeden moduł cylindra. W ten sposób stworzyli pierwszy produkowany seryjnie pięciocylindrowy silnik rzędowy dla samochodów osobowych. Ta wyjątkowo niezawodna jednostka napędowa, która przy pojemności skokowej 2,2 l uzyskiwała moc 100 kW/ 136 KM, stanowiła doskonały kompromis między dynamiką i ekonomicznością. Niepowtarzalny dźwięk silnika ceniony jest przez wielbicieli tych samochodów jeszcze dzisiaj.

Audi 100 drugiej generacji wytyczało nowe drogi również w kwestii bezpieczeństwa. Całkowicie od nowa opracowano konstrukcję przedniej części pojazdu. W przypadku zderzenia belka podłużna nie łamała się tak, jak dotychczas, lecz dzięki zdefiniowanemu odkształceniu skutecznie pochłaniała energię zderzenia. Konsekwentny rozwój Audi 100 typ 43 sprawił, że model ten produkowany od 1976 do 1982 roku, przez wiele lat cieszył się sympatią kupujących.

Narodziny Avanta

W sierpniu 1977, obok dwu – i czterodrzwiowej limuzyny, ukazał się Audi 100 Avant jako trzecia wersja nadwozia. Ze skośnym tyłem i dużą klapą stanowił on nowe rozwiązanie wśród pojazdów klasy średniej. Ze względu na swoją wszechstronność ta czterodrzwiowa limuzyna z rozkładaną tylną kanapą stała się jednym z najchętniej kupowanych samochodów. Od 45 lat wersje Avant są stałym elementem palety produktów Audi.

Tak więc rok 1977, czyli 45 lat temu, był dla koncernu Audi bardzo ważny.