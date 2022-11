Co robić, kiedy wandal uszkodził auto? Czy obejmuje to ubezpieczenie?

Kierowcy parkujący samochody na ulicy, mogą każdej nocy zasypiać z pewną dozą niepokoju. Bo może się okazać, że akurat przed ich blokiem pojawi się wandal, który zacznie uszkadzać auta. I scenariusz taki wcale nie jest rzadki. O przypadkach osób, które w Warszawie, Radomiu, Krakowie czy Łodzi kopały w nadwozia, wybijały szyby czy urywały lusterka, pisaliśmy dość szeroko w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Samochód stał na ulicy. Wandal go zniszczył. Co dalej?

Załóżmy scenariusz pesymistyczny. A więc wyszliście o poranku z bloku i okazało się, że przypadek opisany powyżej zdarzył się wam. W waszym samochodzie są wybite szyby, ewentualnie ma on urwane lusterka. Co w takiej sytuacji? Pewnie intuicyjnie pomyślicie o zgłoszeniu na policję. Być może tej uda się namierzyć sprawcę i to on zapłaci za naprawę auta. Tyle że taki tok myślenia jest trochę ślepą uliczką. Bo wcale nie musicie za wiele ugrać.

Najgorszy sposób na zaparkowanie auta? Zniszczenie go

Policja ma sprawcę. To on zapłaci za naprawę?

Policja będzie potrzebowała pewnie kilku tygodni na namierzenie sprawcy. I nawet jego ujawnienie nie daje wam gwarancji sukcesu. Szczególnie że do jego prawomocnego skazania konieczny będzie pewnie wyrok karny. W najlepszej opcji czekanie na niego zajmie rok. To oznacza że pewnie będziecie musieli naprawić samochód z własnej kieszeni. A żeby odzyskać pieniądze, konieczne stanie się z kolei wytoczenie sprawcy procesu cywilnego. To potrwa kolejne miesiące...

Zakładając że przejdziecie tą drogę i macie wyrok nakazujący sprawcy oddanie wam pieniędzy za naprawę samochodu. To jednak nadal nie daje gwarancji sukcesu. Sprawca może odmówić dobrowolnej wypłaty odszkodowania. Co więcej, istnieje szansa że będzie niewypłacalny i środków nie ściągnie z niego nawet poproszony przez was o pomoc komornik.

Czy za akt wandalizmu zapłaci ubezpieczyciel? Może, ale nie musi

Odpowiedzialność sprawcy to jedno. Koszty naprawy szkód może jednak pokryć też ubezpieczyciel. Na ile to opcja realna? Wszystko tak naprawdę zależy od rodzaju polisy, którą wykupił właściciel auta. Jakie są możliwości:

Ubezpieczenie OC – to obowiązkowa polisa dla samochodów zarejestrowanych w Polsce. Tyle że ona chroni przed skutkami odpowiedzialności cywilnej, czyli w sytuacji, w której to wy jesteście sprawcami szkody. W skrócie, jeżeli ktoś zniszczy wasz samochód w ramach aktu wandalizmu, o wypłacie z OC możecie zapomnieć. Ubezpieczenie AC – przy pełnym autocasco wraz z pełnym finansowaniem nie musicie się o nic martwić. Możecie wstawić samochód do ASO, a ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty naprawy. Problemy zaczynają się w przypadku polis typu mini-casco czy z udziałem własnym właściciela pojazdu. W takim przypadku warto przeczytać dokładnie OWU. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za akty wandalizmu może być bowiem ograniczona lub nawet wyłączona.

Wandalizm? Ten części nie jest wyjęty spod działania polisy AC. Ale zamieszki i rozruchy już tak. Jeżeli zatem wasz samochód zostanie uszkodzony w czasie manifestacji, bardzo często ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.