Kto musi mieć przy sobie podczas kontroli prawo jazdy? Są w Polsce tacy kierowcy

Dokładnie 5 grudnia 2020 roku kierowcy w Polsce otrzymali ważne uprawnienie. Mogli zostawić w domu dokument prawa jazdy. Ten nie był już dłużej potrzebny w czasie kontroli drogowej – o czym szeroko rozpisywaliśmy się też w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. No dobrze, ale jak funkcjonariusze identyfikują kierującego i jego uprawnienia? Wystarczy im dowód osobisty i dostęp do bazy CEPiK.

Kto musi mieć prawo jazdy podczas jazdy? Są takie przypadki.

Możliwość jazdy samochodem bez dokumentów – bo nowe przepisy dotyczą nie tylko prawa jazdy, ale i dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia wykupienia polisy OC – to jeden z ważniejszych elementów deregulacji w przepisach drogowych. Co do tego wątpliwości nie mamy. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszyscy kierowcy mogą sobie pozwolić na taki luksus. Wyłączenia od tej zasady są przede wszystkim dwa. Mowa o:

sytuacji, w której po polskich drogach porusza się obcokrajowiec i posiada on zagraniczne prawo jazdy. Nawet dowód czy paszport go nie uratuje, bo polscy policjanci nie znajdą informacji na temat posiadanych przez niego uprawnień w polskiej bazie CEPiK. Do zagranicznych nie mają dostępu.

sytuacji, w której mówimy o Polaku, który posiada zagraniczne prawo jazdy. I choć obywatel jest polski, tło okazuje się identyczne jak powyżej.

Analogiczna sytuacja dotyczy Polaka, który ma polskie prawo jazdy i wyjechał za granicę. Tam dokument potwierdzający uprawnienia musi okazać w czasie kontroli drogowej.

To na pewno sprawdzi policjant podczas kontroli. I zabierze dowód rejestracyjny

Bez prawa jazdy pomimo obowiązku? Mandat i... sprawa w sądzie!

Załóżmy że polscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd. Okazuje się, że jego kierowca jest obywatelem innego kraju i to właśnie w tym kraju miał nadane uprawnienia do kierowania pojazdami. Niestety nie ma przy sobie prawa jazdy. Co oznacza taki scenariusz? Jeżeli znajomy lub członek rodziny kierowcy nie dostarczy dokumentu na miejsce kontroli drogowej, zostanie on ukarany za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. A to oznacza dwa typy sankcji:

mandat wynoszący od 1,5 do 5 tys. zł lub grzywnę w sądzie sięgającą 30 tys. zł.

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zapomniał dowodu rejestracyjnego i przyjechał do Polski

Co się stanie w sytuacji, w której zagraniczny kierowca nie ma przy sobie nie tylko prawa jazdy, ale i dowodu rejestracyjnego auta (a auto jest zarejestrowane za granicą)? W takim przypadku on do wyjaśnienia własności trafi pewnie do aresztu, a samochód na parking policyjny. Kierujący lub jego pełnomocnik będą musieli udowodnić, że auto nie jest kradzione, a do tego posiada aktualną polisę OC.