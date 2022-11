Z automatu 1000 zł za kolizję. I to na początek. Nowy mandat szokuje kierowców

Mandat za spowodowanie kolizji znacznie wzrósł w 2022 r. Wynosi dokładnie tysiąc złotych, ale tak naprawdę to dopiero początek finansowej kary dla kierowcy. Ściślej mówiąc, w przypadku zdarzenia, w wyniku którego nikt nie ucierpiał, policja wypisuje mandat za przewinienie, które doprowadziło do stłuczki i dolicza 1000 zł za spowodowanie kolizji.

Nawet niegroźny incydent to pewne 1000 zł kary

O co chodzi? Przykładowo kierowca spowodował kolizję w wyniku wjechania na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dostanie 500 zł mandatu za zignorowanie sygnalizacji i 1000 zł za stworzenie zagrożenia. Ostateczna wysokość kary zależy więc od konkretnego przewinienia, ale jedno jest pewne - mandat w wysokości tysiąca złotych.

Nasz przykład raczej nie szokuje, ponieważ ignorowanie czerwonego światła to poważne wykroczenie, ale 1000 zł mandatu za kolizję policjant będzie musiał wystawić, nawet mowa o niewielkiej "przecierce" na parkingu przed blokiem, z którą lakiernik uporałby się za najwyżej kilkaset złotych. To właśnie takie niegroźne zdarzenia budzą kontrowersje.

Właśnie dlatego kierowcy znacznie częściej próbują się teraz dogadać, żeby uniknąć przyjechania na policji. Kiedy na miejscu pojawi się policjant, to z automatu musi wypisać 1000 zł mandatu, a potem doliczyć kolejny. Najniższy wymiar kary to 1020 zł. Tak dotkliwa kara za każdą kolizję to też okazja dla wszelkiej maści naciągaczy...

Broń na naciągaczy. Skuteczna jest tak naprawdę jedna

To furtka dla naciągaczy. Przestraszona widmem tak wysokiego mandatu osoba stwierdzi, że lepiej uniknąć kłopotów i zapłaci naciągaczowi kilkaset złotych, byle nie wzywał policji i nie dostać mandatu. Do tego dochodzą nerwy spowodowane incydentem - oszustowi dużo łatwiej zmanipulować ofiarę. Nawet, jeśli ta jest całkowicie niewinna.

Jak kierowca może się bronić przed przeróżnymi naciągaczami? Nigdy nie panikujcie i nie dajcie się zastraszyć, poszukajcie świadków zdarzenia, sprawdźcie, czy w okolicy jest monitoring. Zdaniem policji jednak najskuteczniejszą metodą jest montaż wideorejestratora, który nagra próbę oszustwa i będzie stanowił dowód niewinności. - W razie potrzeby mamy wtedy dowód, że ktoś faktycznie machnął ręką i ustąpił nam pierwszeństwa. Warto, żeby w miarę możliwości taka kamera była w samochodzie zainstalowana. Materiał z takiego nagrania może posłużyć do tego, żeby udowodnić swoją niewinność - jakiś czas temu tłumaczył sierż. sztab. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji w rozmowie z Newserią.

Nagranie z wideorejestratora będzie nieocenione także w innych sytuacjach. Polskie przepisy pozwalają jeździć w kamerką i nagrywać drogę. Takie nagranie potem może służyć jako dowód i pomóc wam w razie kłopotów. Pamiętajcie jednak, że nagrywanie to jedno, a udostępnianie - drugie. Zanim wrzucicie filmik do sieci, to upewnijcie się, że usunęliście wszystkie elementy pozwalające zidentyfikować sprawcę wykroczenia. Kwestia tablic rejestracyjnych jest sporna.

Dostałeś mandat za kolizję? Nie musisz go przyjmować, ale lepiej to przemyśl

W sytuacji, w której kierowca wskazany przez policjantów jako sprawca zdarzenia, nie zgadza się z tym werdyktem, ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd. Kierujący powinien jednak pamiętać o tym, że w przypadku kary wlepionej przez sędziego, maksymalna wysokość grzywny rośnie już do 30 tys. zł.