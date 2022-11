To na pewno sprawdzi policjant podczas kontroli. I zabierze dowód rejestracyjny

Kontrola drogowa jest jednym z podstawowych uprawnień policjantów. I fakt ten zawsze podkreślamy w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. W jej ramach mogą oni zatrzymać kierującego i ukarać go za popełnione wykroczenie, ewentualnie dokonać sprawdzenia prewencyjnego. W jego czasie przejrzą dokumenty i przyjrzą się autu. Co będą sprawdzać? Punktów jest naprawdę wiele.

Za co policjant zabierze dowód rejestracyjny?

Przepisy dają policjantom niezwykle szerokie możliwości kontrolne. Mogą oni nie tylko sprawdzić dokumentację i jej zgodność z danymi zapisanymi w bazie CEPiK. Mają także możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu czy jego obowiązkowego wyposażenia. Funkcjonariusze przyjrzą się m.in.:

stanowi opon. Sprawdzą czy nie są np. łyse.

stanowi szyb. Sprawdzą czy na przedniej szybie nie ma np. pajączka oraz czy przednie boczne nie są za mocno przyciemnione.

stanowi nadwozia. Sprawdzą czy nie jest ono nadmiernie skorodowane.

stanowi świateł. Sprawdzą czy żadna z żarówek nie jest przepalona.

stanowi układu hamulcowego i wydechowego.

obecności wyposażenia obowiązkowego. Sprawdzą czy w aucie jest trójkąt ostrzegawczy i gaśnica.

Kierujący straci też dowód rejestracyjny w sytuacji, w której w wyniku kolizji lub wypadku w aucie uszkodzony zostanie jeden z reflektorów lub układ jezdny.

Wystarczy uzasadnione podejrzenie. Policjant to nie diagnosta

W przypadku wyposażenia obowiązkowego sprawa jest oczywista. W samochodzie nie ma trójkąta czy gaśnicy? No to kierujący ma problem. W przypadku pozostałych elementów, nie ma konieczności stwierdzania przez policjanta usterki. Nie jest on przecież diagnostą i nie musi mieć wiedzy technicznej. Do podjęcia działania wystarczy mu tzw. "uzasadnione podejrzenie". To na jego podstawie może podjąć decyzję mówiącą o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub mandacie.

Odebranie dowodu to początek. Do tego mandat do 3 tys. zł

Co policjant może w czasie kontroli drogowej? Ma w zasięgu dłoni trzy typy sankcji. Mowa o:

Odebraniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, a właściwie to wprowadzeniu do centralnej ewidencji pojazdów informacji w tej sprawie i zablokowaniu dokumentu. Mandacie wynoszącym od 20 do 3000 zł. Podstawą do jego wystawienia może się stać chociażby art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Podjęciu decyzji o wycofaniu pojazdu z ruchu. W takim przypadku auto nie może ruszyć się z miejsca bez lawetowania.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Odzyskanie dowodu rejestracyjnego wymaga po pierwsze usunięcia usterki wykrytej przez policjanta. Funkcjonariusz stwierdził braki w obowiązkowym wyposażeniu? Trzeba je uzupełnić. Znalazł jakieś usterki? Trzeba je naprawić. Kolejnym krokiem jest przegląd techniczny w SKP. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, diagnosta odblokuje dowód wprowadzając odpowiednią adnotację w bazie CEPiK. Podstawę do takiego działania daje mu art. 132 ust. 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tak naprawdę niedługo po przeglądzie pojazd będzie mógł zatem legalnie trafić na drogi.