Polak zdobył rekord świata. Prowadzi auto stopą

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Są rekordy Guinnessa, które są dziwne i mało potrzebne, a są też takie, które udowadniają, że jeśli ktoś ma wystarczająco dużo determinacji, to może osiągnąć wszystko mimo przeciwności losu.

Zobacz wideo Drift na parkingu zakończony uderzeniem w drzewo i mandatem w wysokości 5000 zł

Bartosz Ostałowski to profesjonalny kierowca sportowy, który nie ma rąk. Jednak nie przeszkodziło mu to, aby walczyć z pełnosprawnymi konkurentami w drifcie – na takich imprezach jak Driftingowych Mistrzostwach Polski i ligach europejskich.

Po wielu sukcesach zdecydował się na ustanowienie rekordu Guinnessa w najszybszym drifcie w samochodzie prowadzonym stopą.

Próba ustanowienia rekordu odbyła się 30 września na lotnisku w Pile. Tamtejszy pas startowy ma długość 2 km i szerokość 60 m dzięki czemu można było zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Trasa była wytyczona przez wykwalifikowanego geodetę. Pomiar prędkości był wykonywany na odcinku 50 metrów przy pomocy bramek czasowych pracujących z dokładnością do 0,001 sek. Z kolei wymagany kąt wychylenia samochodu podczas poślizgu (30 stopni) był mierzony przez specjalne urządzenie tzw. driftbox.

Ostałowski do ustanowienia rekordu wykorzystał swoje BMW E92 alias Furia, którego sercem jest 7-litrowy silnik LS3 V8 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 1000 KM i 1280 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do przeniesienia napędu służy z kolei automatyczna skrzynia ZF 8HP90 z indywidualnym sterowaniem.

Studenci pobili rekord świata w przyspieszeniu

Nad całym wydarzeniem czuwali sędziowie, a także zaproszeni goście. Na prostej startowej mierzącej blisko kilometr długości kierowca rozpędził się do prędkości 277 km/h, by chwilę później zaciągnąć hamulec ręczny i zainicjować poślizg. Przez 50-metrową strefę pomiarową Bartosz przemknął ze średnią prędkością 231,66 km/h i maksymalnym kątem wychylenia wynoszącym 60 stopni. Taki wynik został zweryfikowany przez komisję i wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Co ciekawe wcześniejszy Rekord Polski należał do Kuby Przygońskiego, który jechał podczas pomiaru 217,97 km/h. Ostałowski zatem był szybszy o 13,96 km/h.

Może za jakiś czas ktoś spróbuje pokonać jego rekord?