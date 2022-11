Kierowcy na celowniku ITD. Krokodyle mają nowe uprawnienia, m.in. zajrzą nam do baków

Do tej pory ITD skupiło się głównie na autach ciężarowych i dostawczych oraz obsłudze polskiego systemu fotoradarów. Inspektorzy w przypadku aut osobowych mieli związane ręce, bo z godnie z przepisami nie mogli nakładać kar za wszystkie ujawnione przez nich wykroczenia.

W wielu sytuacjach mogli jedynie wezwać na miejsce policję i wnosić o ukaranie lub skierowanie sprawy do sądu. Zgodnie z zapisami przepisów postępowania w sprawie o wykroczenia ITD ma uprawnienia oskarżyciela publicznego i może skierować wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia. I to tyle. W przypadku czynów mniejszej wagi nie ma już uprawnień do nakładania mandatów. To się jednak w kilku przypadkach niebawem zmieni.

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita, przygotowane są już zmiany w rozporządzeniu regulującym zakres uprawnień funkcjonariuszy ITD. Zgodnie z nowymi przepisami inspektorzy będą mogli karać kierowców m.in. w trzech nowych przypadkach:

zużywania oleju opałowego do celów napędowych; posługiwania się dowodem rejestracyjnym z danymi, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu; dopuszczeniu przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą stosownych uprawnień albo pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu albo pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy, bądź pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, jak również do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

