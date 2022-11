BMW serii 7 z lampami od Lancii Delty? Tak, jak najbardziej. Co więcej - może być twoje!

Tą motoryzacyjną "perełkę" wyłuskała z czeluści internetu redakcja bloga Namasce.pl. Jeden z poprzednich właścicieli doszedł do wniosku, że wygląd tylnej części karoserii na pewno uszlachetnią lampy z jakiegoś włoskiego modelu. Postawił na te pochodzące z Lancii Delty.

Wygląd tak "udoskonalonego" auta jest dość dyskusyjny. Niektórzy dojdą do wniosku, że finalny efekt jest całkiem spójny, a nawet przyjemny dla oka. Inni z kolei po zobaczeniu przeróbki stwierdzą, że jest to istna abominacja i zbrodnia przeciwko motoryzacji. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, ma teraz idealną okazję.

Jak podaje sprzedawca, aktualna cena, 7400 zł, będzie obowiązywać jedynie do końca tygodnia. Później pojazd trafi na części. Z opisu, jak również samych zdjęć, wynika, że jest to jedyny rozsądny pomysł na wykorzystanie styranej życiem Siódemki.

Próba remontu mogłaby się okazać bardzo kosztownym błędem. Jak można wyczytać z ogłoszenia - "Pojazd uszkodzony w taki sposób, że akumulator nie ma ładowania. Auto podpięte pod inny akumulator gaśnie natychmiast po odłączeniu go. Tylne zawieszenie się nie podnosi [...]". Sama wymiana tylnych "miechów", oczywiście przy użyciu dobrej jakości zamienników, to koszt przekraczający nawet połowę ceny auta. Walka z instalacją elektryczną i potencjalna wymiana wiązek to również bardzo wysoki koszt. Wnioski nasuwają się same.

Pod maską wyprodukowanej w 2002 roku E65 znajduje się jednak, jak zapewnia ogłoszeniodawca, "ładnie pracujący" benzynowy silnik V8 o pojemności 3,6 litra i mocy 272 KM. Jego ceny na rynku wtórnym wahają się w granicach 4-6 tys. zł. Na pokładzie znajduje się także instalacja LPG, która z pewnością pozwoliła na wypracowanie w dość ekonomiczny sposób ponad 399 tys. km przebiegu.

Pozostaje życzyć udanej sprzedaży, czy to całego samochodu, czy też pochodzących z niego części. Dla zainteresowanych - ogłoszenie można sprawdzić pod wskazanym linkiem.