Czy można pić alkohol w samochodzie? Kierowca - NIE. A pasażerowie? I co z silnikiem?

Pijani kierowcy to plaga polskich dróg, z którą trzeba walczyć wszystkimi metodami. I o tym zawsze mówimy też w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Alkohol jest zdradliwy. Daje złudne poczucie kontroli, a de facto ogranicza i to znacznie możliwość percepcji oraz szybkość reakcji. Dziś nie chcemy jednak opowiadać o prowadzeniu po kilku piwach. Mamy na myśli inny scenariusz.

Samochód stoi na parkingu. Czy można w nim pić alkohol?

Czy istnieje możliwość picia alkoholu w samochodzie, w sytuacji w której ani ty, ani inni pasażerowie nie macie zamiaru jeździć? Tak, istnieje. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zasadzie nie odnoszą się do samochodu. To oznacza, że pasażerowie mogą spożywać napoje alkoholowe w kabinie pasażerskiej. Co więcej, po osiągnięciu wysokiego stanu upojenia, mogą się nawet we wnętrzu auta przespać. To też nie jest zabronione.

Pasażerowie mogą spożywać alkohol nie tylko w stojącym samochodzie. Jadącym również. Podkreślamy jednak jeszcze raz, pasażerowie a nie kierowca! To raz. Dwa warto wspomnieć o tym, że kierującym w świetle przepisów nadal nie jest osoba, która siedzi na fotelu kierowcy w zaparkowanym aucie. Oczywiście pod warunkiem, że silnik nie jest odpalony, a kluczyki zostały wyjęte ze stacyjki.

Picie alkoholu w samochodzie. Uważaj na cztery wykroczenia

Picie alkoholu w zaparkowanym samochodzie jest możliwe. I nie można za to dostać mandatu. Chociaż to nie oznacza, że "imprezowiczom" nie grozi żadna kara. Bo grożą i to cztery. Mowa o:

zakłócaniu spokoju lub porządku publicznego – wykroczenie to popełnia się np. podczas głośnego słuchania muzyki w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio przy bloku w środku nocy. Kara wynosi od 20 do 5000 zł. Podstawę do jej wlepienia daje art. 51 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń.

piciu alkoholu ale nie w kabinie samochodu, a po wyjściu z niej. Kara wynosi od 20 do 5000 zł. Podstawę do jej wlepienia daje art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zachowaniu pijących pasażerów, które zostanie zakwalifikowane jako nieobyczajny wybryk. Kara wynosi od 20 do 1500 zł. Podstawę do jej wlepienia daje art. 140 ustawy Kodeks wykroczeń.

wywołaniu zgorszenia publicznego. Kara wynosi od 20 do 5000 zł. Podstawę do jej wlepienia daje art. 51 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń.

Piłeś? Nie jedź. Konsekwencje są poważne!

Na koniec przygotowaliśmy jeszcze jedno ostrzeżenie. Pamiętajcie, że w Polsce nawet jazda w stanie po użyciu alkoholu (czyli od 0,2 do 0,5 promila) oznacza utratę prawa jazdy i dotkliwy mandat. Jakie są konsekwencje?

Stan po spożyciu alkoholu:

od 0,2 do 0,5 promila,

za to wykroczenie grozi:

15 punktów karnych,

zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

grzywna o wysokości od 2500 do 5000 zł,

nawet 30 dni aresztu.

Stan nietrzeźwości: