Każdy ma frytę w swoim aucie. Po co są te czarne kropki wokół szyb?

Pewnie zauważyłeś, że w Twoim aucie dookoła przedniej szyby pojawia się czarna obwódka z kropkowanym brzegiem. I pewnie sądzisz, że ma ona zastosowanie przeciwsłoneczne. Nie wiesz zatem w jak dużym błędzie jesteś. Bo to nie żadna obwódka blokująca promienie słoneczne a fryta. I gdyby nie ta naklejka, przedniej szyby w samochodzie nie byłoby wcale. A o tym mieliśmy już kiedyś okazję pisać m.in. w materiale opublikowanym w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Drift zakończony uderzeniem w drzewo i mandatem w wysokości 5000 zł

Fryta, czyli tak właściwie to naklejka z ceramicznej emalii

Przejdźmy jednak do konkretów. Frytę nanosi się metodą sitodruku na szybę. Nie jest jednak wykonana ze zwyczajnej, czarnej farby. Powstaje z ceramicznej emalii. To raz. Dwa jest wygrzewana w piecu. To sprawia że twardnieje i przywiera do powierzchni szkła na dobre. Żeby ją usunąć, a właściwie to zdrapać, trzeba się naprawdę mocno postarać.

No dobrze, ale po co tak właściwie się ją stosuje? Pierwszym i podstawowym powodem jest możliwość bezpiecznego montażu szyby w samochodzie. Bez czarnego, chropowatego paska klej nie trzymałby się śliskiej szyby. Tym samym ta wypadłaby już po kilku kilometrach od opuszczenia fabryki lub warsztatu. Alternatywą dla fryty jest system, który był stosowany kiedyś. Producenci montowali szyby w uszczelkach zaczepianych w specjalnie przygotowanym rancie w nadwoziu.

Szyba w samochodzie musi być czysta. Jeśli nie jest, można dostać 500 zł mandatu

Fryta pozwala na montaż szyby. Ale też chroni klej

Fryta umożliwia montaż szyby, a właściwie to jej wklejenie. Tyle że na tym jej zastosowanie nie kończy się. Bo jest powód, dla którego inżynierowie wybrali dla niej czarną barwę, zamiast mniej rzucającej się w oczy. I chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze czarny kolor chroni klej przed promieniowaniem słonecznym i procesem starzenia. Po drugie sprawia, że warstwa klejąca jest osłonięta przed wzrokiem kierowcy i pasażera. Nie widać jej w czasie jazdy.

Co jeszcze daje fryta? Redukuje naprężenia temperaturowe

Kropki uzupełniające frytę na szybie przynoszą jednak jeszcze jedną korzyść. Odpowiadają za redukcję naprężeń temperaturowych. Redukują różnicę temperatury między zewnętrzną a środkową częścią przedniej szyby. To pozwala na ograniczenie liczby zniekształceń spowodowanych szybszym nagrzewaniem się fryty. A dodatkowo sprawia, że maleje prawdopodobieństwo, iż pod wpływem przeciążeń szyba po prostu pęknie.