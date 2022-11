Duże zmiany w SUV-ach Audi? Do oferty dołącza Q8 e-tron. Dobrze go znamy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Już od wersji modelowej 2024 Audi e-tron SUV zmieni nazwę na Q8 e-tron i będzie dostępny również w wersji SQ8, a wszystko w nadwoziu tradycyjnym i Sportback. Niemiecki producent ma wsadzić większą baterię i szybciej ma się ładować.

Zobacz wideo "3 tysiące kilometrów elektrykiem do raju elektryków". Podróż Audi Q4 Sportback e-tron z Warszawy do Norwegii

Inne zmiany obejmują ulepszenia silnika tylnej osi, standardowe zawieszenie pneumatyczne, zmniejszenie współczynnika oporu powietrza i bardziej ekologiczny proces produkcyjny.

Nazwa e-tron została wprowadzona w 2018 r. i strategia z wykorzystaniem tej nazwy musiała być kreślona na kolanie. Od tamtej pory Audi wprowadziło siedem modeli elektrycznych, które wykorzystują ten dopisek i zaczyna się wszystko komplikować. W szczególności, że w najbliższych latach producent ma zamiar wprowadzić 20 aut elektrycznych z opcją wykorzystania silników spalinowych, aby ostatecznie z nich zrezygnować do 2030 r.

Nic więc dziwnego, że e-tron SUV i Sportback, zostały przemianowane na Q8 e-tron i Q8 e-tron Sportback. Udowadnia to również kupującym, że Q8 e-tron znajduje się na szczycie elektrycznych SUV-ów producenta.

Zmiany w wyglądzie są delikatne. Auto zyskało grill zgodny z językiem projektowania pojazdów elektrycznych Audi. Wloty powietrza po obu stronach są większe, a tylny dyfuzor został przeprojektowany.

Nowy wygląd to tylko połowa sukcesu, ponieważ współczynnik oporu powietrza został zmniejszony z 0,28 do 0,27 dla SUV-a i z 0,26 do 0,24 dla Sportbacka. Część tego osiągnięcia przypisuje się samouszczelniającemu się systemowi wokół grilla, który działa w połączeniu z elektrycznymi żaluzjami, które automatycznie zamykają się.

Zastosowano również inne elementy poprawiające aerodynamikę np. dodatkowy przedni spojler.

Zmieniono również logo producenta. Zrezygnowano z efektu 3D, a zamiast niego jest prosty i czysty wygląd 2D. Q8 e-tron będzie również pierwszym Audi, które zaadoptuje nowy trend polegający na dodawaniu nazwy marki na słupku B.

Jeśli chodzi o wnętrze, to wprowadzono tutaj mało zmian. System operacyjny Audi MMI touch response powraca, w dalszym ciągu rezygnując z fizycznych przycisków dla dwóch dużych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Nowe opcje wykończenia wnętrza obejmują np. jasnobrązowe drewno orzechowe.

Największe zmiany wprowadzono w akumulatorach. Podstawowy Q8 e-tron wyposażony jest w akumulatory o pojemności 89 kWh zamiast 69 kWh. Dzięki temu zasięg wzrósł z 341 km do 491 km w przypadku SUV-a, a w Sportbacku do 505 km.

Q8 55 e-tron i SQ8 e-tron z kolei wyposażono w akumulator o pojemności 106 kWh zamiast 86 kWh. 55 e-tron z dwoma silnikami jest w stanie przejechać 582 km (SUV) lub 600 km (Sportback). Najmocniejszy z gamy, SQ8 e-tron z trzema silnikami, ma być w stanie przejechać 494 km w przypadku SUV-a i do 513 km w przypadku Sportbacka.

W przypadku zasilania prądem zmiennym, w idealnych warunkach, Audi Q8 50 e-tron może całkowicie naładować się w około 9 godzin i 15 minut.

Q8 50 e-tron generuje 250 kW w trybie doładowania i 664 Nm momentu obrotowego. Q8 55 e-tron dostarcza 300 kW w trybie doładowania i 664 Nm momentu obrotowego przy prędkości maksymalnej 200 km/h, podczas gdy SQ8 e-tron oferuje moc 370 kW i 973 Nm momentu obrotowego.

Ważną informacją jest fakt, że wiele elementów tego auta wykonanych jest z recyklingu. Osłony klamer pasów bezpieczeństwa zostały wykonane z odpadów z tworzyw sztucznych, a mikrofibra Dinamica składa się w 45 procentach z włókien poliestrowych, które są wytwarzane z przetworzonych butelek PET i zużytych tekstyliów.

Zamawiać auto będzie można od końca lutego 2023 r. Ceny Audi Q8 e-tron zaczynać się będą w Niemczech od 74.400 euro.