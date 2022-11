Śmierć na S8. Zmieniał koło na pasie awaryjnym, potrąciła go ciężarówka

Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje 39-latek

Do tragedii na S8 doszło 8 listopada nad ranem chwilę po godzinie 03:00. Policja w oficjalnym komunikacie podaje, że na pasie ruchu w kierunku Wrocławia doszło do potrącenia mężczyzny przez pojazd ciężarowy man z naczepą schmitz. 39-letni kierowca zatrzymał się na pasie awaryjnym, żeby zmienić koło w swojej hondzie.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni pasażer hondy, na pasie awaryjnym zmieniał koło w aucie. Najprawdopodobniej przejeżdżający w tym samym kierunku man kierowany przez 48-latka potrącił go

- komentuje Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej. Kierowca hondy nie miał szans - zginął na miejscu. Przyczyny wypadku są wciąż badane, ale już podano, że kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora trwają czynności wyjaśniające zdarzenie drogowe.

Trasa S8 - utrudnienia

Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Przewidywany czas trwania utrudnienia ok. 3 godz.

- podawał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA cytowany przez wnp.pl chwilę po wypadku. Rawska policja w swoim komunikacie podaje, że ruch jest płynny, a kierowcy nie muszą się już obawiać większych utrudnień. Sprawdziliśmy ruch w Mapach Google w momencie pisania artykułu i rzeczywiście kierowcy nie muszą się już obawiać skutków tragicznego wypadku. Tak wygląda natężenie ruchu:

Wypadek na S8, ruch w okolicach Rawy Mazowieckiej fot. Mapy Google

Droga ekspresowa S8 to jedna z najważniejszych dróg w kraju. Docelowo połączy Kłodzko na południowym-zachodzie Polski ze stolicą województwa podlaskiego, Białymstokiem, na północnym-wschodzie kraju. Większość S8 jest już zbudowana (ponad 560 z planowanych około 640 km), a ekspresówka już łączy Wrocław, Łódź, Warszawę oraz Białystok.

Codziennie S8 jeździ tysiące pojazdów. To jeden z najważniejszych transportowych szlaków w kraju. W godzinie wypadku ruch zapewne nie był jeszcze zbyt duży. Może to wraz ze słabą widocznością doprowadziło do tragedii. Policja i prokuratura będą teraz ustalać przyczyny wypadku.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.