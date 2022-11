To nie droga była za wąska, a koparka za szeroka. "Spychał" innych kierowców, uzbierał 41 punktów

Zobacz wideo

Policjanci z Bierunia (woj. śląskie) podczas patrolu w sąsiednich Lędzinach zatrzymali do kontroli nietypowy pojazd. To bardzo duża ładowarka, której kierowca nie stosował się do znaków i przepisów ruchu drogowego.

Rozpychał się zbyt szeroką koparką na drodze. Natknął się na policję

31-letni kierowca został zatrzymany na ulicy Lipowej przez patrol drogówki. Jak relacjonują policjanci, mężczyzna wcześniej złamał zakaz wjazdu dla tego typu pojazdów i w ogóle nie przejmował się tym, że nie mieści się w swoim pasie ruchu. Koparka była na tyle szeroka, że częściowo zahaczała o chodnik, a kierowcy jadący z przeciwka i tak musieli ratować się, zjeżdżając na pobocze.

Przed wjechaniem na - zbyt wąską dla tak dużego sprzętu - drogę nie powstrzymała 31-latka również bardzo gęsta mgła, która znacznie ograniczała widoczność drodze. Mężczyzna nie przejął się również tym, że jakość oświetlenia ładowarki - jak określono w komunikacie - pozostawiała wiele do życzenia.

Co więcej, pojazd oblepiony był ziemią i piaskiem. Brud podczas jazdy odpadał i zanieczyszczał drogę. Jakby tego było mało kierowca nie używał kierunkowskazów.

Policjanci po zatrzymaniu koparki podsumowali wszystkie wykroczenia drogowe, jakich dopuścił się 31-letni mężczyzna, ale mandatu nie wystawili. Doliczyli jednak do konta kierowcy aż 41 punktów karnych, a sprawę przekazali do sądu. Kierujący musi liczyć się zatem z bardzo surową karą.

