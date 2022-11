Takiej akcji jeszcze nie było. Mercedes zbada nastroje Polaków przy pomocy Klasy T

To jedna z najciekawszych i najbardziej ambitnych akcji, jakie przeprowadzi marka motoryzacyjna w naszym kraju. Mercedes Klasy T będzie jednym z jej bohaterów, ale nie tym pierwszoplanowym. Tym będą emocje i nastroje Polaków. Akcja potrwa do 12 listopada.

Wachlarz przeżywanych przez nas emocji jest naprawdę szeroki. Często jednak tłumimy je w sobie, by na zewnątrz wyglądać na opanowanych, powściągliwych. A samo słowo „emocja" pochodzi od łacińskiego „e movere", co oznacza „w ruchu", więc właśnie powinniśmy je przeżywać i uzewnętrzniać! Dzięki temu żyjemy bardziej autentycznie, tu i teraz. Nauka o emocjach jest niezwykle przydatna, a brakuje jej w naszej edukacji. Potrzebujemy ich dla poczucia bezpieczeństwa, spokoju wewnętrznego i rozwoju

- mówi Alina Adamowicz, terapeutka, wykładowczyni, autorka książek i ekspertka akcji. I kontynuuje:

Dobrze jest przestać obawiać się pokazywania tego, co czujemy w danej chwili. A już szczególnie jeśli są to dobre i pozytywne emocje! To one sprawiają, że poprawia się nasze zdrowe, łatwiej radzimy sobie z wyzwaniami i widzimy więcej rozwiązań. Mają ogromną moc. We wzbudzaniu i dzieleniu się emocjami świetnie mogą pomóc nam kolory – nasz umysł szybko na nie reaguje. Żywe i energetyczne lub stonowane i relaksujące barwy możemy zastosować nie tylko w swoim ubiorze, ale także w dodatkach w domu, czy nawet wnętrzu samochodu. Przez wzrok i pozostałe zmysły, sami możemy wpływać na nasz nastrój oraz nastawienie

Mapa emocji

Przez najbliższe dwa tygodnie marka Mercedes-Benz będzie monitorować nasze nastroje w Internecie. Obserwowane będą wszystkie platformy on-line: social media jak Facebook, Instagram, Twitter, a także miejsca dzielenia się opiniami jak blogi, fora, a nawet dyskusje toczące się przy podcastach i filmach video. Pomogą jej w tym nowoczesne technologie, które umożliwią precyzyjną analizę wyselekcjonowanych hasztagów, jakich społeczeństwo używa, by wyrazić, co w danym momencie czuje.

Producent najnowszej Klasy T chce skupić się na pozytywnych treściach, udowadniając w ten sposób, że choć na co dzień nasza mimika bywa uboga, to wewnętrznie przeżywamy wiele. Za sprawą precyzyjnych technik analitycznych stworzona zostanie emocjonalna mapa, a my dzień po dniu będziemy dowiadywać się jakie odczucia zaczynają dominować.

Mercedes-Benz Klasy T. Debiut nowej litery w alfabecie Mercedesa

Sekret akcji polega na ciekawej grze kolorów. Codziennie, w godz. 19-24 podświetlenie części jednego z pięter siedziby Mercedes-Benz, a także specjalnie przygotowanej ekspozycji z nową Klasą T w roli głównej, będzie się zmieniać, zgodnie z dominującymi nastrojami. Każdy z ośmiu kolorów ambientowego oświetlenia wnętrza modelu samochodu, będzie miał przypisany „swój nastrój", np. szczęście rozświetli się na żółto, relaks rozpoznamy dzięki zieleni, a miłość i spokój odznaczać się będą kolejno na czerwono lub biało. Wynikami tego intrygującego eksperymentu marka podzieli się z nami na specjalnym landing page’u i w mediach społecznościowych.

Główny przekaz warto jednak śledzić na żywo z poziomu Alei Jerozolimskich w Warszawie – w czym pomogą kamery live.

Nastrojowe kolory Polski fot. Mercedes

Zwróciliśmy się w stronę technologii, by odnaleźć ukryte w nas emocje. Codziennie przez najbliższe 2 tygodnie skanujemy Internet, by stworzyć mapę emocji pojawiających się w mediach społecznościowych – w postach i hasztagach. To nasz sposób na pokazanie emocji, z tą różnicą, że nie przedstawimy ich poprzez twarze, ale przez ambientowe oświetlenie wnętrza nowej Klasy T. Doświadczenia podpowiadają nam, że dla wielu z nas samochód jest przestrzenią osobistą, w której można być naprawdę sobą. To tam nucimy ulubione piosenki, pytamy dzieci jak minął im dzień, czy z nostalgią wspominamy udany urlop

– tłumaczy Piotr Wójcik, z Mercedes-Benz Polska. Najnowsza Klasa T to kombivan premium, w którym najlepiej poczują się rodziny z małymi dziećmi i entuzjaści aktywnego spędzania czasu. Wnętrze oferuje wyważoną mieszankę komfortu i przestrzeni, a to wszystko w najwyższej jakości. Ambientowe oświetlenie daje możliwość wybrania jednego z ośmiu kolorów – od teraz każdego dnia użytkownicy będą mogli zmienić go na taki, jaki towarzyszy odczuwanym przez nich w danej chwili emocjom.

Celem akcji „Nastrojowe kolory Polski" nie jest analiza psychologicznej czy społecznej sytuacji, ale naświetlenie tematu uczuć i emocji. Siłą tego pomysłu jest prostota i uniwersalność, a jego wymiar jest symboliczny.

Nastrojowe kolory Polski fot. Mercedes